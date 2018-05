Fürstenau. Die Samtgemeinde Fürstenau wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Fürstenau in Kürze mit der Umsetzung des Verkehrskonzeptes für den Bildungscampus beginnen. Zunächst wird mit der Straße „Am Gültum“ begonnen.

Wie berichtet, will die Samtgemeinde das komplette Gelände mit IGS, Grundschule und Kinderzentrum verkehrstechnisch optimiere n. Dazu ist neben dem Umbau des Busbahnhofes auch die Verbesserung der Parkplatzsituation an der IGS sowie an der Grundschule eben auch der Ausbau der Zufahrt zum neuen Kinderzentrum vorgesehen, die an der Grundschule vorbeiführt. Dieses Projekt ist besonders dringlich, da die gegenwärtige Straße zu schmal ist und den künftigen Verkehr nicht aufnehmen kann. Im Zuge dieses Ausbaus will die Samtgemeinde zugleich entlang der Grundschule Parkplätze für Eltern einrichten, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen. Im Bereich der Feuerwehrzufahrt kurz hinter der Grundschule ist deshalb ein Kreisel geplant, den die Eltern auf der Hinfahrt umfahren, um dann auf dem Rückweg zu den Parkplätzen zu gelangen.

Übergangslösungen geplant

Um das umzusetzen, hat der Samtgemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Beschlüsse gefasst. Das Bauprojekt wird aber wohl nicht bis zur Eröffnung des Kinderzentrums im September fertiggestellt werden können, sodass es Übergangslösungen geben muss. Darüber hinaus stimmte das Gremium der Vorentwurfsplanung für den Ausbau des Schotterparkplatzes an der Westseite der IGS-Turnhalle zu. Die weiteren Planungen zum Busbahnhof sollen unterdessen mit dem Ziel fortgeführt werden, bei der Landesverkehrsgesellschaft bis zum 31. Mai 2019 einen Förderantrag zu stellen.