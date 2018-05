cah Berge. Abitur und dann? Diese Frage stellte sich auch Lars Hackmann aus Bippen nach seinem Abschluss 2017 am Gymnasium Leoninum Handrup – und entschied sich für ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst.

Um Abstand zu theorielastigen Bereichen und Orientierung in praktischen Tätigkeiten zu gewinnen, hat sich Lars Hackmann zunächst beim Kuhlhoff in Bippen beworben. Weil die dortige Vollzeitstelle schon besetzt war, bot ihm Achim Wolke, Mitglied des Sportvereins TuS Berge, ein BFD in Kooperation mit der Oberschule in Berge an. Außerdem könne er den Kuhlhoff montags und freitags mit einer Halbtagsstelle unterstützen. „Sportlich interessiert war ich vorher nicht. Ganz im Gegenteil. Umso überraschter war ich, wie viel Spaß mir das Kinder- und Jugendtraining beim TuS Berge macht“, erinnert sich Lars Hackmann an den Anfang seines BFD.

Allgemeine Übungsleiter-C-Lizenz erworben

Mittlerweile begleitet er dienstags bis donnerstags am Nachmittag Kinder von der ersten bis fünften Klasse beim Volleyball-, Tischtennis-, Fußball- und Federballtraining. Zudem wurde ihm nach drei Seminarwochen am Sportstützpunkt Lastrup die allgemeine Übungsleiter-C-Lizenz im Breitensport ausgestellt. Damit ist er berechtigt, auch nach seinem Freiwilligendienst Co-Trainer für Kinder und Jugendliche zu sein. Vergütet wird der BFD mit einer Taschengeld-Auszahlung von 300 Euro im Monat. In den BFD integriert ist auch ein Projekt, das von dem Freiwilligen eigenständig durchgeführt und dokumentiert werden soll. Lars Hackmann bereitet eine Biathlon-Aktion für die Schüler vor und wertet sie aus.

Inklusion an der Oberschule unterstützen

Viele Kinder im Sportverein trifft der Abiturient am Vormittag im Unterricht der Oberschule Berge wieder. Dort liegt sein Schwerpunkt auf der Inklusionsarbeit. Vier Rumänisch sprechende Kinder unterstützt er bei lebenspraktischen Aufgaben, beim Vokabeltraining und beim Werkunterricht. Des Weiteren ist er Ansprechpartner für die Schüler. Lars Hackmann habe einen engen Kontakt zu den Schülern, weil er nicht als Autoritäts-, sondern als Vertrauensperson angesehen werde, so Simone Franz, Kooperationsleiterin zwischen dem TuS und der Oberschule.

BFD-Stelle wird zum 15. Juli 2018 neu besetzt

Seinen Freiwilligendienst empfiehlt der Bippener auf jeden Fall weiter. „Mein BFD ist sehr abwechslungsreich. Einen Ausgleich zwischen Schule und Sport finde ich im freien, handwerklichen Arbeiten beim Kuhlhoff.“ Zudem sei er viel offener, selbstständiger und kontaktfreudiger geworden. Achim Wolke vom TuS weist darauf hin, dass zum 15. Juli 2018 die BFD-Stelle neu besetzt werden kann. Die neue Kooperation zum Kuhlhoff bleibe erhalten. Als Übernachtungsmöglichkeit biete der Kuhlhoff vier WG-Zimmer an.