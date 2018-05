In die Alte Heimat in Berge kommt neuer Schwung MEC öffnen

Willkommen: Am Samstag, 5. Mai 2018, spielt um 21 Uhr spielt die Band Klimbim aus dem Artland in der Alten Heimat in Berge. Martin Wüst würde sich über viele Gäste freuen.Foto: Sina Osterholt

Berge. Bewegung in der Alten Heimat in Berge. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich dort allerhand tun. Ein Überblick.