Fürstenau/Bersenbrück. Die Heilpädagogische Hilfe, die Fürstenauer Firma cdVet, der Integrationsfachdienst des Caritasverbandes sowie die Eingliederungshilfe des Landkreises ziehen an einem Strang, um Arbeit auch außerhalb der Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.

Der Weg in eine feste Arbeitsstelle gestaltet sich für jeden unterschiedlich. Während für die einen die Berufswahl früh klar ist, wissen manche Studenten nach dem sechsten Semester noch nicht, wie es weitergehen soll. Für Menschen mit Beeinträchtigung kann der Weg in die Arbeit vom Anfang an eingeschränkt sein.

Im freien Arbeitsmarkt arbeiten

Reinhard Spöllmann hat in den Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten viele Arbeitsbereiche kennengelernt. Schnell ist ihm klar geworden, dass er gerne in einem Außenarbeitsplatz für ein Unternehmen im freien Arbeitsmarkt arbeiten möchte. So wandte er sich an Talente, den Fachdienst für berufliche Integration der HpH. „Der Fachdienst ist die Schnittstelle zwischen einem Werkstatt-Arbeitsplatz und einem Außenarbeitsplatz“, erklärt Werner Kenning, der Reinhard Spöllmann seit einem Jahr bei der Suche nach Praktika und auch einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis unterstützt. Reinhard Spöllmann sei von Anfang an daran interessiert gewesen, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten. Der Fachdienst Talente habe ihm mit cdVet in Fürstenau, dem Integrationsamt und dem Landkreis nun diesen Wunsch erfüllt.

Zunächst ein Praktikum absolviert

Reinhard Spöllmann absolvierte zunächst ein Praktikum bei cdVet. Dort lernte er die familiäre Arbeitsatmosphäre schätzen. „Wir kennen Reinhard schon eine Weile“, so Roy Möster von cdVet. Seit Sommer 2017 sei er als Angestellter der HpH im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme in der Firma tätig. Nachdem Reinhard Spöllmann einige Abteilungen kennengelernt habe, sei schnell klar geworden, dass eine Zusammenarbeit möglich sei. „Wir konnten uns gut vorstellen, Reinhard dauerhaft in unsere Marketingabteilung zu integrieren“, so Roy Möster.

„Ich möchte alles kennenlernen“

Anschließend ging es darum, mit dem Landkreis, dem Integrationsfachdienst, cdVet und Reinhard Spöllmann, die Förderungsmöglichkeiten für ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu erörtern. Über das „persönliche Budget für Arbeit“ – einer Regelung für alternative Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die ansonsten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig sind – wird nun die Beschäftigung von Reinhard Spöllmann bei cdVet gefördert.

Er wird nun auf eigenen Wunsch alle Abteilungen der Verwaltung durchlaufen. „Ich möchte alles kennenlernen und dann das machen, was ich am besten kann“, betont Reinhard Spöllmann.