Bippen. Eigentlich sollte das Freibad als ganz besondere Kulisse für eine Frühjahrs- und Sommermodenschau herhalten. Das Wetter hatte andere Pläne – und so verlegte das Organisationsteam die Veranstaltung kurzerhand in den Kuhlhoff.

„Gern hätten wir die Veranstaltung im Freibad stattfinden lassen, aber so kann auch niemand ins Wasser fallen und wir sitzen alle im Trockenen“, so der einhellige Tenor der ersten Vorsitzenden des Fördervereins Freibad Bippen, Anja Schmidt, und Andrea Kamlage vom Modehaus Kamlage. Die Anwesenden stärkten sich mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und Schnittchen, bevor sie die Models auf dem Laufsteg im Kuhlhoff begrüßten: Anna, Heide, Sieglinde, Heinz, Kirsten, Mara, Dirk, Wilhelm, Maria, Isabell, Franziska, Helga, Gisela, Marieke, Holger, Sarah, Swantje, Conny und Anita wurden bei jedem Auftritt auf dem Laufsteg mit Beifall begleitet.

„Hier trägt keiner Hochwasser, das muss so“

Und wie sieht die Mode für die kommenden Monate aus? Sie wird bunt und glitzernd, und wer sie tragen will, braucht hier und da auch etwas Mut. Die Hosen werden kürzer, „hier trägt Keine Hochwasser, das muss so“, erläuterte Andrea Kamlage die knöchellangen Jeans, die auch gern mit Prints, Perlen und Glitzer daherkommen. „Jogpants“ werden nicht nur auf dem Sofa getragen, sondern sind auch im Büro, auf Feierlichkeiten oder im Alltag angesagt. Nach wie vor ein Thema sind auch Kunstleder-Jacken, die „politisch korrekt gern auch als veganes Leder bezeichnet werden dürfen“, so Andrea Kamlage mit einem Schmunzeln. Abgerundet wurden die Outfits aus dem Modehaus Kamlage von den passenden Schuhen, die das Schuhhaus Rocho aus Berge bereitgestellt hatte. Für das passende Styling sorgte der Salon „Kopfkultur“, ebenfalls aus Berge. Nach einem etwa einstündigen Durchlauf gab es eine kleine Pause, bevor das Finale mit der Abendmode anstand. Aus diesem Anlass präsentierte sich auch Andrea Kamlage umgestylt, und die Models glänzten in schicken und edlen Outfits.

Appell: Die Geschäfte vor Ort unterstützen

Viel Applaus gab es zum Ende der Veranstaltung von den Anwesenden für die Organisation des Fördervereins Freibad Bippen, die beteiligten Einzelhändler und natürlich für die Models, die für den Förderverein ins kalte Wasser gesprungen waren und die Kleidung präsentierten. Auch die Vereinsvorsitzende bedankte sich bei allen Beteiligten, für die Models gab es Rosen, für die Gewerbetreibenden Blumensträuße und an die Zuschauer einen Appell: „Solch tolle Veranstaltungen sind nur möglich, weil wir engagierte Geschäftsleute und Betriebe vor Ort haben“, so Anja Schmidt. „Online bekommen wir so etwas nicht, deshalb sollten wir auch weiterhin unsere Geschäfte vor Ort unterstützen“, lautete der Wunsch der Vorsitzenden.