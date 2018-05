Fürstenau/Bippen/Berge. Hohen Investitionsbedarf gibt es auch an den Kindergärten in der Samtgemeinde Fürstenau. Wie der genau bewältigt werden kann, möchte die Kommune über einen „Kita-Entwicklungsplan“ steuern. Dringenende Ausgaben können aber auch kurzfristig getätigt werden.

Keine Frage. In den vergangenen Jahren hat die Samtgemeinde bereits viel Geld in die Kinderbetreuung investiert. In Bippen und Berge haben zwei neue Krippen ihren Betrieb aufgenommen. Ein neues Kinderzentrum befindet sich in Fürstenau im Bau. Wie die Verwaltung nun im Ausschuss für Familien und Bildung erläuterte, wird künftig der Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Kindertagesstätten eine besondere Herausforderung sein – auch finanziell. Das hänge damit zusammen, dass wegen der geplanten Beitragsfreiheit bis zu einer achtstündigen Betreuung die Nachfrage nach Plätzen steigen werde. Das wiederum bedeute, dass es angemessene Küchen geben müsse – ebenso wie Essens- und Rückzugsbereiche für die Kinder, so die Verwaltung. Die Folge: Der Platzbedarf steigt weiter.

Servatius-Kindergarten will um- und anbauen

Auch der katholische St.- Servatius-Kindergarten in Berge platzt inzwischen wieder aus allen Nähten. Er hat deshalb einen Antrag auf Um- und Anbau gestellt und inzwischen auch einen Bauplan nebst Kostenschätzung vorgelegt. Die Kalkulation geht von einem Betrag von 600.000 Euro aus, wobei sich das Bistum Osnabrück wahrscheinlich mit 20 Prozent an den Kosten beteiligen würde. Handlungsbedarf gibt es auch im evangelisch-lutherischen Kindergarten in Bippen. Der Mitarbeiterraum müsse angesichts der wachsenden Zahl an Mitarbeitern vergrößert und die Küche wegen der steigenden Essenszahlen umgebaut werden. Zudem gebe es eine Außenhütte, die marode sei. Gesamtkosten: 60.000 Euro.

Künftige Entwicklungen berücksichtigen

Was die Außenhütte angeht und den Umbau der Küche, will die Samtgemeinde kurzfristig reagieren. Weitere Entscheidungen sollen in ein Gesamtkonzept eingebettet werden, das die Kommune für alle acht Kindertagesstätten- und Krippenstandorte erstellen will (einschließlich des neuen Kinderzentrums). Ebenso wie die Verwaltung sah auch der Ausschuss die Notwendigkeit, einen Plan zu erstellen, der alle künftigen Entwicklungen berücksichtigt.