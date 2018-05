Fürstenau/Bippen/Berge. Wie ist es um den baulichen Zustand der Schulen und Turnhallen in der Samtgemeinde Fürstenau bestellt? Nicht gut. Wollte die Kommune alle Mängel auf einen Schlag beseitigen, würde eine Millionensumme fällig.

Julia Becktepe vom Fachbereich 6 für Hoch- und Tiefbau hatte es eilig. Aus gutem Grund. Die Liste der Mängel, die sie vorzutragen hatte, war lang. Also sprach sie etwas schneller und beschränkte sich bei ihrem Vortrag in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Familien und Bildung auf Stichworte. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Mängeln.

Grundschule Berge: Am Altgebäude muss der inzwischen abplatzende Putz erneuert werden. Auch neue Dachüberstände sind fällig. Im Inneren sind neben Malerarbeiten, neue Treppenbeläge und der Einbau effizienter Heizkörper notwendig. Beim Hauptgebäude gibt es bei der Außentreppe Sanierungsbedarf. Im Gebäude selbst müssen Bodenbeläge ausgetauscht werden. Auch mit Blick auf den Schallschutz gibt es Handlungsbedarf.

Oberschule Berge: Hier müssen unter anderem alte Holzfenster erneuert werden. Weiterhin ist eine Sanierung des Lehrerzimmers sowie der Sanitäranlagen fällig.

Turnhallen Berge: Die Außentür im hinteren Bereich ist komplett marode. Überdies müssen die Fugen des Mauerwerks ausgebessert werden. Im Inneren müsste der Bodenbelag ausgebessert beziehungsweise ausgetauscht werden. Bei der neuen Turnhalle gibt es keinen Handlungsbedarf.

Grundschule Bippen: Hier muss die Samtgemeinde in absehbarer Zeit marode Holzstützen und alte Heizkörper austauschen sowie Heizkörpernischen schließen und den Schallschutz verbessern.

Turnhalle Bippen: Der Kellereingang bedarf einer Sanierung. Zudem ist das Geländer dort nicht DIN-gerecht. Weiterhin müssen die Duschen erneuert werden, auch der Schallschutz ist ebenso unzureichend wie die Beleuchtung.

Grundschule Grafeld: Hier muss das alte Drei-Kammer-System zurückgebaut werden. Überdies ist die Sanierung der Fahrradständer notwendig. So wie in Bippen muss die Samtgemeinde zudem die Heizkörper austauschen und für einen verbesserten Schallschutz sorgen.

Turnhalle Grafeld: Hier gibt es bei den Dachüberständen Handlungsbedarf. Außerdem muss die Heizungsanlage optimiert werden. Auch fehlt eine vernünftige Aufhängung für die Fußballtore.

Grundschule Fürstenau: Unabhängig von zusätzlichem Platzbedarf müssen an der Schule die Heizungsteuerung erneuert und die Heizkörper ausgetauscht werden. Auch sind Fliesenarbeiten fällig.

IGS-Turnhalle Fürstenau: Das Flachdach ist im Bereich des Sozialtraktes undicht. Es muss großflächig erneuert werden, bisherige Reparaturarbeiten haben nicht zum Erfolg geführt. Im Inneren platzen außerdem immer wieder Fliesen ab. Hier bedarf es ebenfalls einer grundsätzlichen Sanierung. Außerdem fehlt im Eingangsbereich ein vernünftiger Schallschutz.

Benedikt-Grundschule: Das Kellergeschoss muss abgedichtet werden. Wie an vielen anderen Schulen ist aus energetischen Gründen ein Austausch von Heizkörpern beziehungsweise der Heizungsanlage notwendig. Auch der Schallschutz ist ausbaufähig.

Benedikt-Turnhalle: Die Eingangstür muss ausgetauscht werden, das Dach neu eingedeckt. Auch die Sanitäranlagen müssten dringend saniert werden – ebenso wie der Sportboden.

Grundschule Schwagstorf: Hier muss die Samtgemeinde den Parkplatz erweitern, den Eingangsbereich neu streichen und die Dachüberstände sanieren. Weiterhin ist der Boden in der Gymnastikhalle fällig. Und auch hier will die Samtgemeinde die Heizkörper austauschen.

IGS Fürstenau: Diese Schule hat Julia Becktepe in ihre Mängelliste nicht aufgenommen. Das sei noch einmal ein Kapitel für sich, erläuterte sie. Unabhängig davon: Noch immer ist nicht geklärt, wer künftig Träger der Schule sein wird – wie bisher die Samtgemeinde oder doch der Landkreis? Ursprünglich sollte die Frage zur Jahreswende geklärt werden. Wann die Entscheidung nun tatsächlich fällt? Da wollte und konnte sich Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken in der Sitzung nicht festlegen. Gleichwohl ist es besonders mit Blick auf den dringenden Sanierungsbedarf in der Schule wichtig, dass bald Klarheit herrscht. Das wiederum machten Ausschussmitglieder in der Sitzung deutlich.

Und wie geht es weiter? Nun. Zuerst will die Samtgemeinde Fürstenau die energetische Sanierung in Angriff nehmen, zumal sie im Gegenzug viel Geld einspart. An zweiter Stelle stehen der Bautenschutz und eine intakte Gebäudehülle. Auf Platz drei folgt der Innenausbau sowie die Verbesserung der Lernatmosphäre. Wenn es in einem Bereich akuten Handlungsbedarf gibt, kann die Reihenfolge kurzfristig außer Kraft gesetzt werden. Aus Mitteln des Landkreises Osnabrück stehen in diesem Jahr für Sanierungsvorhaben 328.000 Euro bereit, die die Verwaltung entsprechend einsetzen will.

Der Ausschuss für Familien und Bildung schloss sich dieser von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise einmütig an.