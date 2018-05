Bippen. Die Wanderung in den Mai des Kreisheimatbundes Bersenbrück ist stets etwas für Frühaufsteher. Dieses Jahr kamen Wind und Regen hinzu. Doch das konnte die Heimatfreunde nicht schrecken.

Die Frühwanderung am 1. Mai in den Maiburg-Wald gehöre zu seinem festen Programm, teilt der Kreisheimatbund mit. Mit dieser seit Jahrzehnten etablierten Veranstaltung möchten die Heimat- und Wanderfreunde den Frühling begrüßen, habe der Vorsitzende Franz Buitmann über dreißig Teilnehmer in wetterfester Kleidung und mit Regenschirm, die sich in aller Herrgottsfrühe um 6 Uhr in Bippen eingefunden hätten.

Werner Hollermann, Ehrenmitglied im KHBB und ehemaliger Vorsitzender des Heimatvereins Bippen, führte die Gruppe auf einer zweistündigen Wanderung durch das Forstgebiet Maiburg. Unterwegs erläuterte Hollermann die Entstehung des Waldgebietes, stellte seine frühere und heutige Nutzung vor, außerdem den Waldspielplatz, die Hexentreppe, den „Tangen“. Nach der Wanderung wärmten sich die Heimatfreunde beim gemeinsamen Frühstück im Hotel „Maiburger Hof“wieder auf.