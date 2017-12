Bersenbrück. Wie anderswo auf dem flachen Land lebt die Kultur in der Samtgemeinde Bersenbrück vom Engagement der Freiwilligen. Die Kulturförderung der Samtgemeinde könnte zusätzlichen Schub geben. Dazu ein Kommentar.

Passgenau auf die Wünsche des Kulturrings Bersenbrück zugeschnitten ist die Kulturförderung der Samtgemeinde Bersenbrück wirklich nicht. Das war auch nicht zu erwarten, nach der Verärgerung weiter Kreise des Samtgemeinderates, als herauskam, dass im Rathaus der Samtgemeinde Mitarbeiter jahrtelang Büroarbeiten für den Kulturring übernommen hatten. Diese Form der Unterstützung, die kein Haushalts- oder Stellenplan je erfasste, dürfte weit und breit einmalig gewesen sein.

Dafür eröffnet das Regelwerk vielen anderen eine Chance, die mit ihrem Engagement das regionale Kulturleben bereichern, auch abseits eingetretener Trampelpfade. Man denke zum Beispiel an Frauengemeinschaften oder Landfrauenvereine, die Kabarettistinnen und Sängerinnen eine Bühne schaffen. Ohne ihre Initiative müsste man weit reisen, um diese Künstlerinnen zu erleben. Man denke an den Fanclub, der sich vor Jahren an einem Popfestival in Heeke versuchte. Sogar Hochkultur kann aus privater Initiative zustande kommen, zeigen der Bersenbrücker Kammerchor und das Kammerorchester. Ein bisschen Unternehmungslust, und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.