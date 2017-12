„Ein Gewinn für kleines Geld“ Samtgemeinde Bersenbrück startet Kulturförderung

Ankum/Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück steigt in die Kulturförderung ein. 2018 will sie 20000 Euro dafür zur Verfügung stellen.

Dies beschloss der Samtgemeinderat in seiner Dezembersitzung in Ankum. Kontrovers diskutiert wurde in der Sitzung die Richtlinie, die der Förderung zugrunde liegen soll. Förderungsfähig sind demnach „bedeutsame Projekte und Veranstaltungen mit samtgemeindeweiter bzw. überregionaler Bedeutung. Förderfähig sind nur Einzelprojekte. Mehrjährige Förderungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel, wenn Projekte eine längere Laufzeit aufweisen.

Konzertveranstaltungen sollen Zuschüsse bekommen können, Kinder- und Jugendkultur, Folklore, Kabarett, Theateraufführungen, Autorenlesungen, Ausstellungen, Vorträge und Diavorträge. Die Veranstaltungen müssen überörtlich sein, nicht kommerziell oder mit Geselligkeit und Tanz verbunden. Sie dürfen weder Parteien noch Kirchen dienen, oder gar der Werbung oder „ausschließlich dem Vereinsleben“ wie es in der Satzung heißt.

Die Satzung listet auf, welche Kosten abgerechnet werden dürfen, wer einen Antrag stellen kann, und regelt Bearbeitung und Fristen. Doch Johannes Koop (CDU) bemängelte, für den Kulturring Bersenbrück, dessen Vorsitzender er ist, bedeute die Satzung „Steine statt Brot“. Statt den Verein bei seiner Büroarbeit zu entlasten und ihm Planungssicherheit zu verschaffen, erhöhe die Richtlinie den Verwaltungsaufwand durch eine Vielzahl projektbezogener Anträge, die nun zu stellen seien.

Keine Dauerförderung

Es waren die Sorgen des Kulturrings, die vor mehr als einem Jahr den Anstoß zur Debatte gaben, die zur Förderrichtlinie führte. Nachdem Koop als Erster Samtgemeinderat ausgeschieden war, hatte sich herausgestellt, dass er einen Teil der Vereinsgeschäfte in seiner Dienstzeit erledigt hatte oder von Rathausmitarbeitern erledigen ließ, wie es damals in einer Sitzungsvorlage der Samtgemeinde hieß. Die Samtgemeinde wollte die Verwaltungsunterstützung einstellen. Die CDU solidarisierte sich mit dem Kulturring und Krabat, einen samtgemeindeweiten Kulturverein. Sie argumentierte, der Kulturing habe einst Pionierarbeit geleistet, die Hochkultur aufs flache Land geholt. Ohne diese Unterstützung, die gleichzusetzen sei mit der Kultursubvention in großen Städten, sei dies nicht möglich gewesen.

Doch bei anderen Gruppierungen im Samtgemeinderat sei die „Dauerförderung sauer aufgestoßen“, erklärte in Ankum Dirk Raming (UWG Ankum). Die Umstellung auf eine Entscheidung von Fall zu Fall hingegen sei begrüßenswert. So würde auch in den Mitgliedsgemeinden die Kulturförderung gehandhabt, deren ureigene Aufgabe sie ja sei.

Željko Dragic (SPD) hatte zuvor darauf verwiesen, er habe einen Beschluss im zuständigen Ausschuss zurückstellen lassen, um die Satzung mit Kulturring- und Kabat-Vertretern zu diskutieren, was auch geschehen sei. Das habe zu „kleinen Änderungen“ geführt.

Elisabeth Middelschulte (Die Grünen) erklärte, viele Vereine seien am Kulturschaffen beteiligt, auch sie erhielten jetzt eine Chance.Die Förderung von Fall zu Fall könne das Kulturleben bunter machen.

Manfred Krusche (SPD) betonte, die Kulturförderung sei eine freiwillige Leistung der Samtgemeinde. Sie ergänze die Kulturförderung ihrer Mitgliedsgemeinden sinnvoll, indem sie überörtliche Veranstaltungen in den Fokus nehme.

CDU-Sprecher Gerd Uphoff begrüßte die Kulturförderung als „einen Gewinn für kleines Geld“. Ohne sie „würde der Kulturring einschlafen“. Uphoff dankte Dragic für dessen Engagement in der Angelegenheit.