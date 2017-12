„Stabilitätsanker der Abteilung“ Kreissparkasse Bersenbrück verabschiedet Agnes Weissbeck

Bersenbrück. „Agnes Weissbeck war so etwas wie der Stabilitätsanker in der Kreditabteilung der Kreissparkasse Bersenbrück“, sagte Sparkassendirektor Bernd Heinemann bei der Verabschiedung von Agnes Weissbeck nach 44 Dienstjahren.

Agnes Weissbeck, geborene Sander, habe, so Bernd Heinemann, die Volksschule in Bersenbrück besucht und von 1970 bis 1973 eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin absolviert. 1973 bestand sie die Prüfung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Am 1. April 1973 wurde sie Angestellte in der Kreditabteilung der Hauptstelle der Kreissparkasse Bersenbrück, sie wurde eingestellt als Schreibkraft. Ihre Aufgaben seien gewesen Schreibarbeiten nach Diktat, Phonodiktat, Notizen und Vorlagen sowie die Sachbearbeitung im gewerblichen Kreditgeschäft für die zentral betreuten Geschäftsstellen. Damals, so Heinemann, seien in der Welt bewegte Zeiten gewesen, Willy Brandt war Bundeskanzler, Gustav Heinemann Bundespräsident und Richard Nixon amerikanischer Präsident. Die Zeit war geprägt durch die Ölkrise und den Vietnam-Krieg, wirtschaftlich gab es eine DM-Aufwertung. Im Kreditwesen gab es hohe Zuwachsraten, die Kreditabteilung hatte viel Arbeit zu bewältigen, die EDV-Anfänge erleichterten die Arbeit, Agnes Weissbeck habe sich den neuen Herausforderungen gestellt und mit der Entwicklung Schritt gehalten. Genau wie dann später, als die Digitalisierung Einzug hielt.

Neue Herausforderungen warten

Bis zum Ende ihrer Tätigkeit habe Agnes Weissbeck in der Kreditabteilung gearbeitet, als Kreditassistentin im gewerblichen und privaten Kreditgeschäft und als Assistentin des Leiters der Kreditabteilung. Jetzt, so Heinemann weiter, komme mit dem Ruhestand eine neue Herausforderung auf Agnes Weissbeck zu, die sie aber mit der wachsenden Familie und ihren Hobbys sicher gut bewältigen werde. Man werde sie in der Kreditabteilung der Kreissparkasse vermissen, wo sie immer gut gelaunt das „Herz der Abteilung“ gewesen sei. Agnes Weissbeck habe immer zum Wohl der Kreissparkasse gearbeitet, dafür gelte es Dank zu sagen. Diesem Dank schloss sich der Vorsitzende des Personalrates, Philipp Hölscher, an. Die Zusammenarbeit sei immer offen und sehr freundschaftlich gewesen, betonte er.