Ausbildung mit Glamour-Faktor Goldschmiedin erlernt ihr Handwerk in Bersenbrück

Bersenbrück. Nina Abeln aus Ambühren bei Cloppenburg hat im August ihre Ausbildung zur Goldschmiedin in Bersenbrück aufgenommen. „Ich bin fasziniert, was man aus einem Stück Blech so alles formen kann“, sagt die 18-Jährige.

Eigentlich geht es bei einem Goldschmied zu wie bei einem ‚richtigen‘ Schmied: Es gibt einen Amboss, Hammer, Zangen, Sägen, Feilen und natürlich Feuer. Nina Abeln lächelt nachsichtig ob eines solchen Vergleichs, nimmt den geschliffenen Amethysten vorsichtig mit einer Pinzette auf, um ihn dann in die vorbereitete Fassung zu platzieren. Als Nächstes ist ein Ring zu weiten. Der Amboss in der Bersenbrücker Goldschmiedewerkstatt von Peter Kreuzkamp ist natürlich nur faustgroß, die Metalle der Schmiede fein und hochwertig: Silber, Gold und Platin werden zu Schmuckunikaten verarbeitet, edle Steine gefasst, alte Schmuckstücke repariert oder umgearbeitet. Alles hat einen Hauch von Glamour.

Silberner Ring als Weihnachtsgeschenk

Zum Üben gibt es Kupfer oder Messingplatten, aus denen die ersten Stücke gefertigt werden. Nina Abeln hat im August ihre Ausbildung zur Goldschmiedin in Bersenbrück aufgenommen. Bereits mit 15 Jahren hat sie einen kleinen Goldschmiedekurs gemacht: „Zum Abschluss habe ich in der Werkstatt meinen ersten Ring aus Silber gefertigt, als Weihnachtsgeschenk für meine Mutter,“ sagt sie stolz. Nach der zehnten Klasse steht dann für Nina Abeln fest: „Ich gehe zur Fachoberschule für Gestaltung an die BBS Cloppenburg.“ Das Jahres-Praktikum absolviert sie bei einem Cloppenburger Goldschmied. Dort lernt sie bereits einige Grundfertigkeiten der Goldschmiedearbeit. Das kommt ihr jetzt in der Ausbildung zu Gute. Zur Berufsschule fährt Nina Abeln einmal in der Woche nach Osnabrück. „Wir sind in diesem Jahr mit zwölf Schülern angefangen, fünf davon sind Jungs. Das gilt als starker Jahrgang an der BBS.“

Kreativität und ordentliche Umgangsformen

Peter Kreuzkamp ist Goldschmiedemeister und Juwelier. Der 47-Jährige ist Mitglied der Innung der Gold-/Silberschmiede und Juweliere Osnabrück-Emsland. Den Betrieb hat er 1998 von seinem Vater übernommen. Heute arbeiten elf Angestellte, darunter eine Goldschmiedegesellin, im Betrieb Kreuzkamp, zu dem seit zehn Jahren neben dem Ladengeschäft auch ein Online-Shop gehört. „Bei uns können sich Schulabgänger aller Schultypen auf einen Ausbildungsplatz bewerben“, sagt Peter Kreuzkamp. Wichtig seien eine ruhige Hand, sehr viel Geduld, Sorgfalt, handwerkliches Geschick und natürlich ein hohes Maß an Kreativität. „Da die Goldschmiede-Azubis bei uns auch im Verkauf mitarbeiten, legen wir Wert auf ein ansprechendes Äußeres und ordentliche Umgangsformen“, betont der Bersenbrücker und ergänzt: „Wer Goldschmied werden möchte, sollte auf jeden Fall ein mindestens zweitägiges Praktikum bei uns machen.“