Handlungsfreiheit in Gefahr? Alfhausen sieht geplante Bauhofrefom skeptisch

Alfhausen. Die Samtgemeinde Bersenbrück will ihre vier Bauhöfe gründlich reformieren und unter einheitlichem Management zusammenfassen. Alfhausens Bürgermeisterin Agnes Droste hatte sich dazu schon sehr kritisch geäußert. Auch der Gemeinderat scheint skeptisch. Dies zeigt die Vorstellung der Bauhofreform in der jüngsten Alfhausener Ratssitzung-

Die Umstrukturierung der Bauhöfe in der Samtgemeinde war Thema intensiver Diskussion im Gemeinderat. Reinhold Heidemann, Leitr der Bau-Fachabteilung der Samtgemeinde, hatte die Pläne vorgestellt. Er betonte, dass keine Arbeitsplätze eingespart werden sollten, sondern dass es vielmehr um eine effizientere Arbeitsweise gehe. Die Samtgemeinde habe in in den vergangenen Jahren ein deutliches Bevölkerungswachstum durch Zuzug zu verzeichnen gehabt, und dies bedinge auch mehr Neubaugebiete, mehr Infrastruktur und mehr Flächen, die zu pflegen seien.

Überlastung durch Winterdienst

Die Ratsmitglieder stellten zahlreiche Fragen. So wollten sie wissen, wie sich die Verwaltung des Bauhofs darstellt, wenn die Mitgliedsgemeinden nicht mehr selbst die Aufträge erteilen. Ihre große Sorge: Die größeren Mitgliedsgemeinden könnten bevorzugt werden und Arbeiten, die dem Bauhofleiter Henrik Lohbeck gemeldet werden, würden vielleicht nicht als wichtig genug erachtet und später erledigt, mit anderen Worten: Setzt der Bauhofleiter die richtigen Prioritäten? Zudem kritisieren die Ratsmitglieder, dass die Handlungsfreiheit ihrer Gemeinde verloren geht.

Heidemann und Lohbeck sprachen sich eindringlich für die Umstrukturierung aus. Die sei dringend erforderlich, auch zum Schutz der Mitarbeiter, da durch den Zusammenschluss der Bauhöfe die Arbeit anders organisiert werden könne. Bereitschaftsdienste könnten deutlich besser eingeteilt werden. In den kalten Wintern 2009 und 2010 hätten einige Mitarbeiten über mehrere Wochen jeden Tag Bereitschaft gehabt, und das sei nicht zumutbar. Das Arbeitsaufkommen in den verschiednen Mitgliedsgemeinden solle objektiv nach Kriterien wie Einwohnerzahl, Straßenlänge und Flächengröße ermittelt werden.