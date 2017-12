Gespräche mit der Planos Hüdepohl: Mehr Busverbindungen für Rieste

Rieste. Eine Erweiterung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - also der Busanbindungen für Rieste und die Gemeinden in dessen Umfeld - wird im Gebiet der Samtgemeinde Bersenbrück weiter vorangetrieben. Darauf hat Bürgermeister Sebastian Hüdepohl während der jüngsten Ratssitzung hingewiesen.

„Es wurden weitere Gespräche zwischen den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden, der Samtgemeinde und der Entwicklungsgesellschaft Planos in Osnabrück vereinbart - über verschiedene Varianten. Ziel ist es, dass einige Lücken beim ÖPNV in der Samtgemeinde Bersenbrück geschlossen werden sollen“, sagte Hüdepohl (CDU). Die Planos habe daher verschiedene Verbindungen geplant und auch finanziell berechnet. „Eine Verbindung sieht beispielsweise die Anbindung von Ankum nach Bersenbrück über Alfhausen nach Rieste vor. „Es würde also eine samtgemeinde-verbindende Linie geschaffen und eine wesentliche Verbesserung zum bisher fast reinen Schülerbeförderung erzielt, wenn alle Gemeinden mitziehen“, so Hüdepohl. Auch eine Erschließung per ÖPNV des Niedersachsenparks sei mittelfristig weiterhin angedacht. Der Bürgermeister sagte zu, die Ratsmitglieder in Rieste weiter über den Gesprächsprozess zu informieren.

Abschlussrechnung 2016 Niedersachsenpark: Der Gesamtüberschuss 2016 der Niedersachsenpark GmbH habe 127389,91 Euro betragen, teilte Hüdepohl zudem mit. Für Rieste allein betrage er 104424 Euro. Der Gesamtbetrag aller Gesellschafter werde nun nach den bestehenden Vereinbarungen zu je einem Drittel auf die beteiligten Kommunen (Gemeinde Rieste, Samtgemeinde Bersenbrück und Vörden/Damme) verteilt. „Der Gemeinde Rieste verbleibt demnach im Endefekt ein Anteil in Höhe von 42463,30 Euro“, rechnete Hüdepohl vor. Dies entspreche einer Steigerung von ca. 14000 Euro gegenüber dem Jahr 2015.

380-kV-Höchstspannungsleitung nicht durch Rieste: Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL) habe für die geplante 380-kV-Höchstspannungsleitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen das Raumordnungsverfahren für den nördlichen und südlichen Abschnitt eingeleitet, erklärte der Bürgermeister. Um die Öffentlichkeit zu beteiligen, seien in den von der Planung berührten Städten und Gemeinden nach vorheriger Bekanntmachung die Antragsunterlagen ausgelegt worden. „Gleichzeitig wurden die Unterlagen auch ins Internet eingestellt“, betonte Hüdepohl: „Rieste ist von der aktuellen Vorrangtrasse zwar nicht mehr betroffen, dennoch begleiten wir das Verfahren natürlich aufmerksam.“

Erneute Beteiligung zu Gewerbefläche Malgartener Straße: Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde habe die erneute öffentliche Auslegung und erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am Bebauungsplan Nr. 43 „Gewerbefläche südlich der K167/Erweiterung“ (Bereich um Landtechnik Kotte GmbH an der Malgartener Straße) beschlossen. „Das Verfahren verzögert sich jedoch etwas, da im Rahmen der Planaufstellung insbesondere die Lärmsituation des Gewerbebetriebs näher untersucht werden muss“, teilte Bürgermeister Hüdepohl mit. In enger Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück und dem Landkreis Osnabrück würden Lärmbetrachtungen für das neue Gewerbegebiet und für die bereits bestehenden Bebauungsplanbereiche vorgenommen. „Diese Betrachtungen sind zeitaufwendig und benötigen eine intensive Grundlagenermittlung, um eine langfristige Planungssicherheit zu erreichen“, erklärte Hüdepohl in der öffentlichen Ratssitzung..