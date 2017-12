Gesucht und gefunden Bersenbrück: Spontanorchester in Weihnachtsmesse

mihe Bersenbrück. Am ersten Weihnachtsfeiertag fand sich ein Spontanorchester zusammen und begleitete den Gottesdienst in der St.-Vincentius-Kirche.

Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages füllt sich das Kirchenschiff allmählich mit Gottesdienstbesuchern. Während die Menschen auf den Bänken Platz nehmen, wächst die Anspannung unter den Musikern. Bald geht es los. Die Notenblätter werden in die richtige Reihenfolge gebracht, die Instrumente vorbereitet. Dann ziehen auch schon Priester und Ministranten ein und die heilige Messe beginnt. Wenig später folgt der Einsatz des spontan zusammen gestellten Orchesters – Chor, Orchester und die anwesenden Gottesdienstbesucher stimmen das erste Lied an.

Regionalkantor Axel Eichhorn lud Musiker dazu ein, mit ihm zusammen den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag in der katholischen St.-Vincentius-Kirche in Bersenbrück musikalisch zu begleiten. Es kamen elf Musikbegeisterte unterschiedlichen Alters mit ihren Instrumenten, um gut 90 Minuten vor Beginn der Messe miteinander zu proben. Streicher, Bläser, sogar Pauken fanden sich im Spontanorchester zusammen. Die instrumentale Vielfalt sorgte für eine klangvolle Mischung.

Gemeinsamer Rhythmus

Während der Probe ging zunächst noch einiges durcheinander, doch unter der souveränen Leitung von Kantor Eichhorn fand sich nach und nach ein gemeinsamer Rhythmus und ein abgestimmtes Zusammenspiel. Immerhin weiß der Musikexperte genau, wie die einzelnen Instrumente am besten miteinander harmonieren. Aus Geigen, Cello, Kontrabass sowie Klarinetten, Fagott, Tuba, Pauken und Becken setzte sich schließlich ein Orchester zusammen, welches den Gottesdienstbesuchern musikalisch einiges zu bieten hatte.

Die Idee des Spontanorchesters wurde bereits vor über zehn Jahren ins Leben gerufen und hat mittlerweile Tradition. Am ersten Weihnachtsfeiertag und zu Ostern lädt Eichhorn Musiker zu einem Spontanorchester ein, den Gottesdienst musikalisch zu begleiten. So kämen besonders zu den Feiertagen auch viele junge Menschen zurück in ihre Bersenbrücker Heimat, die beispielsweise schon zur Schulzeit im Schulorchester gespielt hätten, wie Eichhorn erklärt. Das Spontanorchester an Weihnachten sei somit für diese eine Möglichkeit, ihr musikalischen Können auch in ihrer Heimatgemeinde zu zeigen. Eingeladen war natürlich jeder, der ein Instrument spielt und die Musiker gerne unterstützen wollte.

Das Orchester unterstütze den Gesang des Kirchenchores mit stimmungsvollen Melodien. Vier Lieder sowie das Weihnachtskonzert von Corelli stimmte das Spontanorchester zur Begleitung der Messe an und sorgte für eine besondere Weihnachtsatmosphäre. Begeisterung bei den Gottesdienstbesuchern löste auch der Ausklang mit der paukenstarken Gestaltung des Liedes „Oh du fröhliche“ aus. Das Spontanorchester verdiente sich den reichen Abschlussapplaus zurecht.