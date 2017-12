Gemeinde investiert 46000 Euro Jugendzeltplatz in Ankum bald mit Klettergarten

Klettern kommt gut auf dem Jugendzeltplatz in Ankum. Das zeigte die Jugendpflege bereits am „Tag der offenen Tür“ im vergangenen Oktober. Foto: Thomas Oeverhaus

Ankum. Ein Klettergarten am Jugendzeltplatz in Ankum-Aslage soll 46.000 Euro kosten. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dafür.