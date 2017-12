Vom Unfallort entfernt Riester baut Unfall in Damme mit Alkohol im Blut

Riester baut Unfall in Damme mit Alkohol im Blut MEC öffnen

Ein Ampelmast in Damme wurde bei dem Unfall am ersten Weihnachtstag beschädigt. Symbolfoto: Swaantje Hehmann

Bersenbrück. Ein 22-Jähriger aus Rieste verursachte am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Damme. Alkohol war dabei im Spiel, so die Polizei.