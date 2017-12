Mehrgenerationengarten abwarten Alfhausen: Entscheidung über Spielplatz vertagt

Alfhausen. Der Alfhausener Gemeinderat hat seine Entscheidung über den umstrittenen Spielplatz an der Straße Grothaus vertagt.

Mit dieser Entscheidung folgte der Gemeinderat am Dienstag einer Empfehlung des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der Gemeinde, der sich am Vorabend mit dem Thema beschäftigt hatte. Zum Hintergrund: Der Grothausweg ist eine Sackgasse, die vom Friesenweg abgeht. Dort liegt eine kleine Siedlung, die nicht von der Gemeinde, sondern von einer GmbH erschlossen worden ist. Als die Gesellschaft in Konkurs ging, kam es nicht mehr zum Bau des vorgesehenen Spielplatzes. Dieser war auf einem Grundstück geplant, das von Häusern am Grothausweg und am Friesenweg umschlossen ist.

Jahrelang hat die Gemeinde versucht, den Fehler auszubügeln und auf eigene Kosten einen Spielplatz zu bauen. Das scheiterte aber, weil kein Zugriff auf das Grundstück möglich war. Das hat sich 2017 geändert. Doch mittlerweile haben sich die Prioritäten verschoben. Die Kirchengemeinde plant mit finanzieller Unterstützung der politischen Gemeinde einen Mehrgenerationengarten mit einem kleinen Spielplatz auf dem Grundstück des Altenheims St.-Antonius-Stift. Der wäre auch für Kinder aus der Grothaussiedlung erreichbar. Ratsmitglieder gingen aber davon aus, dass zurzeit sowieso kaum Kinder dort lebten.

14 Kinder in der Siedlung

Das sei ein Irrtum, protestierten Anlieger, und forderten den Bau des Spielplatzes. Sie argumentierten, mit ihren Anliegergebühren hätten sie bereits dafür bezahlt. Kaum wurde ihr Protest öffentlich, meldeten sich weitere Anlieger zu Wort, diesmal aus der Häuserzeile am Friesenweg. Sie lehnten den Spielplatz strikt ab, befürchteten Lärm und andere Belästigungen. Das Grundstück sei bereits in der Vergangenheit abendlicher Treffpunkt von Jugendlichen gewesen. Die Anlieger hatten der Gemeinde angeboten, das Grundstück zu kaufen.

Anzeige Anzeige

Im Ausschuss am Montag berichtete Bürgermeisterin Agnes Droste (CDU) von einer Besprechung mit den Anliegern. Ferner hieß es dort, Erschließungsbeiträge begründeten keinen Anspruch auf einen Spielplatz, der sei nicht eingerechnet. 14 Kinder seien der Grothaussiedlung gemeldet, acht von ihnen unter sechs Jahre alt. Für sie geben es einerseits einen Spielplatz in der parallel verlaufenden St.-Antonius-Straße und bald auch den im Mehrgenerationengarten beim St.-Antonius-Stift. Dieser Spielplatz sei öffentlich, weil er aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert werde, hieß es auf Nachfrage von Siegfried Hüls (SPD). Der Gemeinderat folgte dem Ausschuss, der empfahl, die Entwicklung abzuwarten und die Entscheidung über das Grothaus-Grundstück zu verschieben.

Kormann rückt nach

Bei der Einwohnerfragestunde erklärte Bürgermeisterin Agnes Droste auf Nachfrage, dass die Inbetriebnahme des neuen kommunalen Kindergartens wegen Bauverzögerungen nicht im Januar erfolgen könne. Sie gehe aber davon aus, dass im März der Betrieb aufgenommen werde. Die Arbeiten am Kindergarten kämen derzeit gut voran. Die Kindergruppen sind provisorisch in der Grundschule untergebracht. Für die Krippengruppe hatte die Gemeinde ein Provisorium im Sitzungssaal des Gemeindebüros angekündigt, das anfang des Jahres eingerichtet werden soll.

Der langjährige SPD-Vertreter Klaus Hoffmeyer, Gründungsmitlied des SPD-Ortsvereins, ist kürzlich überraschend verstorben. Bürgermeisterin Droste führte in der Ratssitzung Edith Kormann als seine Nachfolgerin ein.