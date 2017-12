Wer macht mit? Bersenbrück: Spontanorchester an Weihnachten

pm Bersenbrück. Regionalkantor Axel Eichhorn sucht Musiker, die mit ihm zusammen den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag in St. Vincentius Bersenbrück spontan begleiten.

Auch in diesem Jahr würden Musikerinnen und Musiker unterschiedlichester Altersgruppen am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, den Gottesdienst in der Bersenbrücker St.-Vincentius-Kirche musikalisch gestalten, kündigt Eichhorn in einer Mitteilung an. Unter anderem stünden Auszüge aus Corellis Weihnachtskonzert auf dem Programm. Außerdem begleitet das Spontanorchester den ökumenischen Kirchenchor bei weihnachtlichen Chorälen.

Geprobt wird um 9 Uhr unmittelbar vor dem Festgottesdienst und mitmachen können alle Instrumentalisten, die bereits ein wenig Orchestererfahrung haben. Der Regionalkantor bittet darum, dass sich Spieler transponierender Instrumente vorher kurz bei ihm melden, damit die Noten in der richtigen Version vorhanden sind. E-Mail: regionalkantor@gmail.com.