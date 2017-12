So ein richtiger Männer-Morgen Gehrder Jugendpfleger organisiert Boys‘ Day

mihe Gehrde. Am Freitagvormittag veranstaltete die Jugendpflege der Samtgemeinde Bersenbrück einen Boys‘ Day für Kinder und Jugendliche aus Gehrde.

25 Jungen im Alter von sieben bis 13 Jahren trafen sich mit Jugendpfleger Roman Keller in der Gehrder Sporthalle, um den Morgen mit Sport und Spielen zu starten. Die Kinder spielten gemeinsam Fußball und Basketball. Kennenlernübungen zur Selbstverteidigung und zu Karate-Techniken bot Jugendpfleger Maik Bienk an, die von vielen begeistert mitgemacht wurden. „Mit diesem Angebot möchte ich zunächst den Bedarf und das Interesse für solche Aktionen bei den Kindern abfragen“, so Keller, der seit dem 1. Juli als Jugendpfleger für Gehrde zuständig ist. So könne geschaut werden, worauf die Kinder und Jugendlichen überhaupt Lust haben, sodass sich zukünftige Angebote daran orientieren. „Schön ist auch, dass nicht nur Kinder gekommen sind, die bereits in Sportvereinen aktiv sind“, sagt Keller.

Bewegungsangebote für Mädchen vor Ort vorhanden

Im Anschluss an das Sportprogramm in der Gehrder Turnhalle ging es gemeinsam ins evangelische Jugendheim. Die Räumlichkeiten standen den Kindern für das weitere Spieleprogramm zur Verfügung. Wer Lust hatte, konnte an einem Kicker-Turnier teilnehmen. Auch durften die Jungen Konsolenspiele auf der Leinwand spielen oder Gesellschaftsspiele ausprobieren. Das Programm am Boys‘ Day richtete sich ausschließlich an die Jungen. Denn für die Mädchen in diesem Alter gebe es in Gehrde bereits einige Sportangebote, wie zum Beispiel den Turnverein. Auch für die Jungen sei allerdings Bedarf für Aktivitäten vorhanden, die die Jungendpflege im nächsten Jahr anbieten könne. Die Zusammenarbeit und Absprache mit den Gehrder Vereinen sei dabei ebenfalls wichtig, wie Keller betont. Er kümmert sich daher auch um eine stärkere Vernetzung der Vereine im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Bei dem abwechslungsreiche Programm am Boys‘ Day lernten die Jungen nicht nur unterschiedliche Aktivitäten, sondern auch dieJugendpflegern besser kennen. Zum Abschluss backten sie gemeinsam mit den Jugendpflegern Pizza und ließen den Morgen bei einem Weihnachtsfilm gemütlich ausklingen.