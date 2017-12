„Das ist für die Ewigkeit“ Ankumer Holzbildhauer fertigt Krippenfiguren

Ankum. Schon Wochen vor Weihnachten beginnt der Holzbildhauer und Tischler Franz Wellmann mit dem Bau von Krippen. Tagelang ertönt Sägen und Schleifen aus seiner Werkstatt, bevor er mit der Feinarbeit an den Figuren beginnt.

„Eine große Krippe für den Ort zu machen, in dem ich seit 1968 lebe, das ist schon ein gutes Gefühl für mich, aber auch für die Sponsoren, deren Namen jeweils in die Figuren hineingeschnitzt werden. Das ist etwas für die Ewigkeit“, gesteht der 57-jährige Ankumer. Sein erster Auftrag war der Engel, dann folgten die Heilige Familie, die Hirten, die Schafe und zwei Könige sowie deren Kamel, das mindestens 50 Kilogramm wiegt. Bevor Wellmann überhaupt mit dem Schnitzen beginnen kann, muss er Holzbohlen aus duftendem Lindenholz als Block verleimen, damit die Figur später nicht reißt. Dann fertigt er eine Zeichnung an, die auf den Holzblock übertragen wird.

Ein lebendiges Material

Wie er bei einem Rundgang erklärt, ist Holz ein lebendiges Material, in dem Spannungen entstehen können, es ‚arbeitet‘ quasi. „Nicht nur bei Aufträgen für den sakralen Raum muss ich mich beim Schnitzen sehr konzentrieren, dann auch wieder Abstand dazu finden. Gesichter schnitzen an einem schlechten Tag, das geht nicht“, erklärt er. In drei Jahrzehnten hat er einen eigenen Stil entwickelt. „Man bringt sich immer selbst bei den Figuren ein, das eigene Wesen und die Physiognomie“, erfreut sich Wellmann an dem künstlerischen Schaffen und dem persönlichen Ausdruck. Ist die grobe Formgebung der Figuren abgeschlossen, herrscht meditative Stille in der Werkstatt. Nur ab und zu lugt Wellmanns Bordercolli Finn vorsichtig um die Ecke. Denn er will seinem Herrchen zuschauen, wenn er die Figuren fein schleift, koloriert, zwei Mal wachst und mit Politur auf Hochglanz bringt.

Ein Meister am Werk

Auf diese Weise sind auch zwei Mal pro Jahr Krippen für Privatkunden entstanden. Ein Blick auf andere figürliche und ornamentale Arbeiten verrät dem Betrachter – hier war ein Meister am Werk. Tatsächlich trägt Franz Wellmann zwei Meistertitel, mit denen er sich schon früh etwas Eigenes schafften konnte. So hatte er den zweiten Meister noch gar nicht in der Tasche, als er 1987 in die Selbständigkeit ging und sein Domizil an der Druchhorner Straße erbaute. Da die Holzbildhauerei schweren, körperlichen Einsatz erforderte, bildeten die Tischlerarbeiten durch den Wechsel eine perfekte Ergänzung. „Nach Abschluss meiner Bundeswehrzeit dachte ich damals - da fehlt noch was, nämlich das Kreative“, erinnert sich Wellmann, warum er nach der Tischlerlehre noch die staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim (Röhn) besuchte.

Anzeige Anzeige

Kruzifix im Stile Tilmann Riemenschneiders

Er knüpfte damit an frühe Arbeiten in seiner Kindheit und Jugend an, wo bereits Zeichnungen, Gemälde und ein Kruzifix entstanden waren. Letzteres hängt in seiner Werkstatt. Er kann sich ebenso wenig von ihm trennen wie von einigen anderen Modellen. Besonders stolz ist Wellmann auf ein Kruzifix im Stile Tilmann Riemenschneiders und auf einen Spiegel mit ornamentaler Rokokoschnitzerei. Seine Schätze aus Eiche sind auch über die Region hinaus gefragt: Giebelinschriften, Wegekreuze, Madonnen für Friedhöfe oder Jugendstil-Handläufe für Yachten. Eine ganz besondere Herausforderung aber war der Nachbau von historischen Spekulatiusbrettern für eine Badberger Familie. „Da war Umdenken gefragt, weil ich die Bilder spiegelverkehrt in das Holz schnitzen musste“, lacht Franz Wellmann. Er freut sich schon jetzt auf die freie, künstlerische Tätigkeit im Ruhestand – so bleibt sein Beruf wohl eine lebenslange Leidenschaft.