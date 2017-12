Gebetswoche nach Neujahr Gemeinschaft zählt in Baptistengemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Musik, Gesang und viel Gemeinschaft: So verbringt die Baptistengemeinde Bersenbrück die Weihnachtstage. Zum Jahreswechsel wird viel gebetet, unter anderen für eine gute Zukunft.

Die Kerzen auf dem Adventskranz brennen, der Raum ist weihnachtlich geschmückt. Die Sitzplätze im Hastruper Bethaus der Baptistengemeinde Bersenbrück füllen sich rasch, während eine Männergesangsgruppe russische sowie deutsche Lieder für die ankommenden Gottesdienstbesucher anstimmt. Die russischen Lieder seien besonders für die älteren Gemeindemitglieder gedacht, die sich der russischen Sprache noch stark verbunden fühlten, erklärt Waldemar Scholl, Vorsteher der Freien Evangelischen Baptistengemeinde Bersenbrück. Wie in vielen deutschen Baptistengemeinden sind auch hier die russlanddeutschen Wurzeln einiger Gemeindemitglieder hin und wieder noch zu spüren. Der Gottesdienst selbst wird jedoch in Deutsch abgehalten. „Wir sind eine offene Gemeinde und jeder ist hier willkommen“, sagt Diakon David Hagen.

Auch während des Gottesdienstes wird viel gesungen und die ganze Gemeinde stimmt mit ein. „Wir singen von Jesus, er ist der Friedefürst“, heißt es in einem Lied. „Wir wandeln mit Jesus, […] wir werden sein wie er.“ Der Glaube an den gekreuzigten Christus und die Heilige Schrift bilden Grundfesten in der baptistischen Lehre. So ist Weihnachten – wie für viele Menschen auf der Welt – auch bei den Baptisten eine besondere Zeit des Jahres.

Die Bibel als Fundament des Glaubens

„Jeder weiß natürlich, dass es an Weihnachten um die Geburt Jesu Christi geht“, sagt Hagen. In der heutigen Zeit werde jedoch zu viel Wert auf materielle Dinge gelegt. Die Geschenke und das ganze drum herum sei vergänglich und im Grunde nicht so wichtig. „Uns ist wichtig, dass der Fokus wieder auf das Göttliche, auf Jesus Christus fällt. Jesus wurde Fleisch und erleuchtete unsere Welt. Die Bibel berichtet von Kreuzigung und Wiederauferstehung Christi. Uns ist ebenfalls wichtig, dass bibeltreu gepredigt wird, denn die Bibel ist unser Fundament und ihre Unfehlbarkeit gibt uns Sicherheit“, so Hagen.

Gepredigt wird die Bibel, das Wort Gottes. Die Heilige Schrift sei Wahrheit, denn alles, was in der Bibel geschrieben steht, sei seit ihrer Entstehung unverändert und unfehlbar. So verstehen es die Glaubensbrüder der Baptisten. Vielen Atheisten und Andersgläubigen erscheint das wörtliche Verständnis der Bibel befremdlich, ganz besonders in unserer modernen Zeit. In dieser Glaubensvorstellung weichen die freichristlichen Baptistengemeinden stark von anderen Christen ab. Die katholische wie auch die evangelische Kirche beziehen üblicherweise die historisch-kritische Bibelexegese in ihre theologische Lehre mit ein.

Erwachsenentaufe im Alter von 16 Jahren

Was die Baptisten zusätzlich von anderen Glaubensrichtungen abgrenzt, ist insbesondere die Erwachsenentaufe, die bei Gläubigen erst im Alter von 16 Jahren vollzogen wird. Das Bekenntnis zu Gott und die Aufnahme in der baptistisch gesinnten Gemeinde solle somit eine freie Entscheidung sein. Wer sich taufen lässt, entscheide sich somit für diesen Lebensweg und den festen Glauben an Gott.

Besinnliches Weihnachtsfest im Kreis der Familie

„Unser Aufruf an alle Menschen: Sucht Gott, solange er zu finden ist. Und zu finden ist er in Jesus Christus“, heißt es in einer Adventspredigt in der Bersenbrücker Baptistengemeinde. Der starke Glaube an den gekreuzigten Christus ist auch zur Weihnachtszeit präsent. Die Gottesdienste im Advent und an Weihnachten werden üblicherweise besonders gestaltet. Das alljährliche Adventssingen am zweiten Advent war auch dieses Jahr wieder gut besucht. Zu Weihnachten ist ein Krippenspiel üblich. In diesem Jahr wird es stattdessen jedoch ein musikalisches Programm geben. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird die Kindergruppe ihr Programm vortragen.

Jede Familie hat eigene Traditionen

Nach den obligatorischen Gottesdiensten werde im Kreise der Familie das Weihnachtsfest gefeiert. Dabei hat jede Familie ihre eigenen kleinen Traditionen. Eine junge Frau erzählt, dass am ersten Weihnachtsfeiertag ihre ganze Familie zum Mittagessen vorbeikomme. Es sei eine große Familie. „Vor dem Essen betet mein Vater, dankt dabei für das Essen und alle anderen guten Dinge“, sagt sie. Später würden die Kinder und Enkelkinder Gedichte vortragen und die klassischen Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein kommet“, „Oh du fröhliche“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“ singen. Danach gebe es die Bescherung. „Die ganze Familie sitzt dann beisammen und unterhält sich“, sagt sie. Ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie also – ähnlich wie bei vielen christlichen Familien.

Die Familie gehöre generell zu den wertvollsten Dingen, denn eine gesunde Familie sei die kleinste Einheit einer gesunden Gesellschaft, wie Hagen sagt. So gestalten in der Baptistengemeinde üblicherweise auch die Kinder und Jugendlichen den Gottesdienst mit. Es gibt etwa einen Kinderchor, der für musikalische Beiträge sorgt. Die Jugendlichen treffen sich jeden Samstagabend zur Jugendstunde mit Andacht, bei der sich die jungen Leute mit religiösen Fragen beschäftigen. Auch am Bersenbrücker Weihnachtsmarkt beteiligte sich die Jugendgruppe mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen.

Gebete zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel ist ebenfalls eine Besonderheit für baptistische Glaubensgemeinschaften, dessen Ablauf von anderen christlichen Religionen abweicht. So werde der Übergang vom alten ins neue Jahr betend verbracht. Am Silvesterabend gebe es einen Gottesdienst mit Beiträgen von Kindern und Jugendlichen sowie Andachten. Das neue Jahr werde mit einer Gebetswoche gestartet, wie Scholl erklärt. Dabei beten die Gemeindemitglieder für ihre Gemeinde, für ihre Stadt und eine gute Zukunft in diesem Land. „Unsere Gemeinde ist auch ein Teil von Bersenbrück. Wir haben ein sehr gutes Miteinander“, sagt Scholl. Rund 370 Mitglieder habe die Bersenbrücker Baptistengemeinde und sei stolz auf ihren engen Zusammenhalt.