Mittelfristige Erweiterungspläne Grimme kauft weitere Flächen im Niedersachsenpark

Rieste/Neuenkirchen-Vörden. Der Landmaschinenhersteller Grimme hat zusätzliche 6,5 Hektar Grundfläche im Niedersachsenpark erworben, um dort mittelfristig seinen Standort zu erweitern. Offenbar denkt das Unternehmen mit seinen weltweit mehr als 2200 Mitarbeitern über den Bau einer Selbstfahrer-Teststrecke nach.

Das wurde am Rande einer Gemeinderatssitzung in Rieste bekannt. Ein Grimme-Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber unserer Redaktion inzwischen zwar den Geländekauf, wollte sich zur künftigen Nutzung des neuen Bereiches aber noch nicht äußern. Ähnlich verhielt sich der Geschäftsführer der Niedersachsenpark GmbH, Uwe Schumacher.

Letztgenannter betonte in einer Jahresbilanz jedoch, mit der Entwicklung des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes an der A1 zufrieden zu sein. Mit verkauften acht Hektar Fläche (ohne das geplante Gefahrstofflager der Firma Imperial) habe die Park-GmbH „im Jahr 2017 mit Blick auf die Ziele eine Punktlandung“ hingelegt. Inzwischen gebe es im Niedersachsenpark stolze 63 Unternehmen mit zusammen mehr als 2400 Beschäftigten. Viele der Firmen seien, so Schumacher („Große und kleinere gleichermaßen“), an einem weiteren Wachstum am Standort interessiert. Darunter beispielsweise auch die Landmaschinenfabrik Grimme mit ihren Werken.

Der Park-Geschäftsführer sprach von „vielen weiteren interessanten Unternehmensanfragen“, die seiner GmbH zudem vorlägen. Es gehe jedoch um „eine moderate Entwicklung des Industriegebietes“, damit die soziale Infrastruktur in den umliegenden Gemeinden parallel mitwachsen könne und die betroffenen Kommunen nicht überfordert werden. Wichtig sei, so Schumacher, „eine gute langfristige Planung“.

Er hoffe zudem, dass möglichst bald der sogenannte Gesehen-Vermerk aus dem Bundesverkehrsministerium eintreffe, um bei der planerischen Fortführung und Realisierung der zusätzlichen Autobahnabfahrt am Riester Damm die nächsten wichtigen Schritte machen zu können. Alle betroffenen Kommunen (Rieste, Neuenkirchen-Vörden, Damme, Samtgemeinde Bersenbrück sowie die Landkreise Osnabrück und Vechta) hätten zuletzt für die Mitfinanzierung des 12,4-Millionen-Euro-Projektes grünes Licht gegeben, unterstrich Schumacher.