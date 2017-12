Vier Orte betroffen Einbruchserie über zwei Nächte im Altkreis Bersenbrück?

Altkreis Bersenbrück. Zur Einbruchserie in Kindergärten und Schulen in Eggermühlen, Merzen und Ueffeln kommt noch eine weitere in Rieste hinzu, meldet die Polizei. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. In allen Fällen seien Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen und Räume beim Durchsuchen nach Beute verwüstet. In der Eggermühlener Grundschule wüteten die Unbekannten so heftig, dass eine Blutspendeaktion am kommenden Donnerstag aufgrund der Schäden abgesagt werden musste. Aus dieser Schule transportieren die Einbrecher einen schweren Tresor ab. Das führt die Polizei zu der Vermutung, dass ein oder mehrere Fahrzeuge bei den Taten genutzt worden sein müssten. Sie bittet um Hinweise auf Fahrzeuge und Auffälliges, das in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe der Grundschulen in Eggermühlen, Merzen und Ueffeln beobachtet wurden.

In der Nacht zu Freitag ereignete sich eine weiter Einbruchserie mit ähnlichen Merkmalen in Rieste. Dort schlugen die Täter mit brachialer Gewalt im Gemeindebüro zu, in einem der Kindergärten, im Restaurant am Alfsee und in der Spielscheune Bullermeck dort. Die Ermittlungen an Ort und Stelle laufen noch.

Geld und Videokamera in Eggermühlen erbeutet

In Eggermühlen brachen unbekannte Täter in den Kindergarten und in die Grundschule ein, die beide an der Schulstraße liegen. Sie hebelten die Türen auf und durchsuchten im Innern die Schränke. Mit Bargeld und Videokamera suchten die Täter das Weite. Aus der Schule nahmen sie auch einen Tresor mit.

Jugendhaus Merzen durchsucht

In Merzen waren unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag aktiv. Sie hebelten ein Fenster der Grundschule auf und gelangten dann in die Räume des Jugendhauses Merzen, wo sie Räume und Schränke nach Wertvollem durchsuchten. Über das Diebesgut liegen den Beamten noch keine Angaben vor.

Einbruch in Schule in Bramsche

Ein weiterer Tatort liegt in Ueffeln in der Straße Am Sportplatz. Dort stiegen Unbekannte in die Schule ein, brachen mehrere Türen auf, um dann aus einem Büro einen geringen Bargeldbetrag zu stehlen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Polizeikommissariate in Bersenbrück, Telefon 05439/9690, und in Bramsche, Telefon 05461/91530, entgegen.