Theo Lagemann 65 Jahre Kolpinger 41 Neuaufnahmen in die Kolpingsfamilie Ankum

Ankum. Der Kolpinggedanke lebt: Die Mitgliederzahlen der Ankumer Kolpingsfamilie steigen auch 2017 kräftig. Das wurde beim Kolpinggedenktag deutlich, mit dem das Jubiläumsjahr „150 Jahre Kolpingsfamilie Ankum“ endete. Ehrengast war Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte aus Köln.

Der Gedenktag begann mit einem Gottesdienst in der St-Nikolaus-Kirche, anschließend ging es zum Frühstück in die Cafeteria des Ankumer Marienhospitals. Dort erfolgte nahm Kolpingvorsitzender Markus Heitmann 41 neue Mitgliedern in die Reihen der Kolpingsfamilie auf, ein Großteil davon aus jungen Familien“ Heitmann wies darauf hin, dass mittlerweile der fünfte „Kolping-Familienkreis“ gegründet werden.

Ein dickes Lob für die beeindruckende Steigerung der Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren und das sehr agile Leben in der Ankumer Kolpingsfamilie gab es von oberster Stelle. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, freute sich Bundespräses Holtkotte.

Markus Heitmann, Stellvertreterin Ulrike Behre und Josef Holtkotte zeichneten auch Kolpinger für langjährige Mitgliedschaft aus. Großen Applaus erhielt Theo Lagemann, dem eine Ehrenurkunde des Kolpingwerkes für seine 65-jährige Mitgliedschaft überreicht wurde.