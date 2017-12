Keding-Grundschule Turnende Weihnachtsmänner in Kettenkamp

Kettenkamp. Turnende Weihnachtsmänner und ein Krippenspiel unterhielten Eltern und Großeltern auf Weihnachtsfeier der Keding-Grundschule in Kettenkamp.

Kurz vor den Weihnachtsferien findet alljährlich die Weihnachtsfeier in der Keding-Grundschule statt. Auch in diesem Jahr waren interessierte Eltern und Großeltern wieder eingeladen, teilzunehmen und diese Einladung wurde vielfach angenommen.

Mütter, Väter und Großeltern waren gespannt, war die Mädchen und Jungen der Jahrgänge eins bis vier wohl für die Feier einstudiert hatten. Schulleiterin Christa Hildebrand begrüßte alle Anwesenden und dann kam erst einmal Gemeindereferentin Christiane Höving zu Wort, die eine sehr stimmungsvolle und kindgerechte Andacht zum Weihnachtsfest gestaltet hatte. Unterstützt wurde sie dabei von den Kindern, die sich eifrig einbrachten.

Im Anschluss starteten die Aufführungen mit einem kleinen Theaterstück der ersten Klasse. „Wie wäre es wohl, wenn das Christkind heute zur Welt kommen würde“ fragten sich die Kinder. Die Mädchen und Jungen der zweiten Klassen trugen das Gedicht „Von draus, vom Walde, komm ich her“ vor und stellten einige Weihnachtsrätsel, die vom Publikum schnell gelöst werden konnten.

Als turnende Weihnachtsmänner präsentierten sich die Drittklässler, zudem hatten sie auch noch ein kleines englisches Stück einstudiert. Ein Teil der Viertklässler führte das diesjährige Krippenspiel auf, alle gemeinsam sangen das Lied „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“.

Zum Schluss der kleinen Feier in der Pausenhalle der Keding-Grundschule gab es Geschenke für die Kinder: der Förderverein hatte wie immer in Pausenspielzeug investiert, damit die Mädchen und Jungen sich auch nach Weihnachtsferien wieder mit Spiel und Bewegung in den Pausen austoben können. Christa Hildebrand bedankte sich dafür sowie für die ganzjährige Unterstützung beim Förderverein. Ebenso galt ihr Dank allen Eltern, die sich das Jahr über bei den verschiedensten Aktionen und in unterschiedlichsten Funktionen für die Schule und damit ihre Schülerinnen und Schüler einsetzen.