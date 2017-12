Konzept des Gemeinderats Bahnübergänge in Rieste sollen besser gesichert werden

Rieste. Der Gemeinderat Rieste hat sich einstimmig auf ein Konzept zur besseren Sicherung bzw. Schließung von unbeschrankten Bahnübergängen im Ort geeinigt. Vor allem sechs Kreuzungsbereiche von Straße und Schiene in Rieste sind davon betroffen.

Der Übergang an der Johanniterstraße – hier gab es in den vergangenen Jahren einige Unfalltote – soll demnach erstmals eine sogenannte Halbschrankenanlage mit Lichtsignalen erhalten. Das Gesamtvorhaben wird aktuell mit rund 500.000 Euro beziffert. Auf die Gemeinde Rieste käme unter Berücksichtigung von Fördermitteln und ohne einen Grunderwerb ein verbleibender Eigenanteil von nicht ganz 67.000 Euro zu. Ein Planungsauftrag an ein Fachbüro ist hierzu bereits erteilt worden.

Eine technische Sicherung mit Schranken ist nach dem jüngsten Ratsbeschluss aber auch für die Bahnübergänge Strubbenweg (Burlagerort), Burlagenweg (Burlagerort), Hempenweg (Burlagerort) und Am Rott vorgesehen. Die Kreuzung Enkelstrodtort (Sögelner Grenzweg) soll dagegen aufgehoben und als Übergang zurückgebaut werden. Durch diese Maßnahmen kämen auf die Gemeindekasse in Rieste – bei Erhalt von zu beantragenden Fördergeldern – Kosten von weiteren 283.000 Euro zu. Geld, das die Kommunalpolitiker von CDU, SPD, UWG und Grünen jedoch in den kommenden Jahren ganz bewusst in die Hand nehmen wollen.

Während der Ratssitzung wurde deutlich, dass die zuletzt nicht immer einfachen, manchmal auch stockenden Gespräche und Verhandlungen mit der Deutsche Bahn Netz AG, den Anwohnern an den Übergängen (zum Ersatzwegebau) sowie auch der Nachbarkommune Bramsche fortgeführt werden sollen. Insbesondere auch, weil das Unternehmen Bahn mittelfristig die Züge auf der besagten Strecke Hesepe-Delmenhorst noch zügiger fahren lassen will und deshalb mögliche Gefahrenstellen noch einmal besonders unter die Lupe genommen werden sollen. Das Konzept aus Rieste wird aber sicherlich auch Einfluss auf die gerade angelaufenen Beratungen der Planos (Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück GbR) haben, die alle Beteiligten in der Region zur gezielten Abstimmung an einen Tisch bittet.

„Die DB Netz wartet auf unseren Beschluss“, hatte SPD-Ratsherr Reinhold Waldhaus während der Aussprache im Gemeinderat ausdrücklich für eine rasche Entscheidung geworben. Bürgermeister Sebastian Hüdepohl (CDU) zeigte sich unterdessen froh, dass alle Fraktionen „ein einmütiges Konzept“ auf die Beine gestellt hätten. Er gehe ferner davon aus, so Hüdepohl, dass auch die Stadt Bramsche – mit Blick auf die benachbarten Übergänge bei Hesepe/Sögeln – noch einmal das Thema der unbeschrankten Bahnübergänge aufgreifen werde.