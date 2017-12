Neue OZ ehrt Zusteller im Altkreis Bersenbrück 183 Tonnen Zeitung ausgetragen

bt Altkreis Bersenbrück. Etwa 140 Zusteller, die das Bersenbrücker Kreisblatt und die Bramscher Nachrichten stets frisch gedruckt im Altkreis verteilen, trafen sich in Bersenbrück zu einer vorweihnachtlichen Besprechung.

In den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau, Neuenkirchen und in der Stadt Bramsche sind sie in den frühen Morgenstunden unterwegs, die Zeitungsboten des NOZ Medienvertriebs Osnabrück. Als kleines Dankeschön für die oftmals beschwerliche Arbeit bei Wind und Wetter lud ihr Arbeitgeber sie zu einem vorweihnachtlichen Treffen ein.

Zusammen mit ihren vier Gebietsbeauftragten Markus Stritzke, Björn Thienenkamp, Werner Tönsing und Viktor Wantschat sowie Anke Roßner aus dem Sekretariat verbrachten die fleißigen Heinzelmännchen ein paar besinnliche Stunden. Nach den Grüßen von der Geschäftsführung berichtete Martin Ellenberger, Geschäftsführer der Citipost Osnabrück, über Besonderheiten bei der Briefzustellung und stand den Mitarbeitern Rede und Antwort.

Verdienten Zustellern gratulierte der NOZ Medienvertrieb Osnabrück zu ihrer hervorragenden Arbeit und Zuverlässigkeit gegenüber dem Unternehmen und den Abonnenten und dankte mit einer Urkunde, einem Blumenstrauß und einer finanziellen Zuwendung.

Ihr zehnjähriges Jubiläum feierten Maria Gramann aus Eggermühlen, Anja Mielchen aus Badbergen, Annette Krug aus Menslage, Gisela Schwarze aus Berge und Marija Stricker aus Voltlage.

20 Jahre lang der Zeitung verbunden sind Marita Tiepolt aus Bramsche, Gabriele Ahfeld aus Kettenkamp und Jutta Naber aus Bersenbrück.

Für 25 Jahre im Dienste des Lesers wurden Marlies Speller aus Menslage und Mirjam Philipp aus Fürstenau geehrt, auf stolze 30 Jahre kann Christa Greßbrand aus Berge zurückschauen.

Die in den vielen Jahren bei der Zustellung zurückgelegten Kilometer hatte das Sekretariat in Erdumrundungen umgerechnet, den Spitzenwert erreichte Marita Tiepolt mit 6,7. Den Rekord beim Gewicht der vom Druckzentrum zu den Lesern gebrachten Zeitungen erlangte Mirjam Philipp mit 183 Tonnen.

Abschließend gab es für alle Zeitungszusteller noch eine praktische Einkaufstasche, gefüllt mit etwas Süßem zum Fest, weihnachtlichen Teelichtern und einer Regenjacke. Für die Gewinner einer Tombola gab es noch einige Extras dazu.