Brand im Kiga: Kein Zeitverlust Mittelflachviertel in Bersenbrück saniert

Bersenbrück. Die Brandstiftung bedeutet keinen Zeitverlust auf der Kindergartenbaustelle in Bersenbrück.

Einen Tag hätten Aufräumen und Schadensbegutachtung gekostet, aber der sei schon wieder aufgeholt, berichtete Bürgermeister Christian Klütsch (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung.

Fünf Jahre hat die Sanierung des Kanalsystems und der Straßen im Mittelflachviertel gedauert. Nun sei sie abgeschlossen, berichtet Phil Wesselkemper von der Stadtverwaltung. Klütsch dankte den Anliegern für ihre Geduld während der Bauarbeiten.

Für die Sanierung der Klosterpforte hat die Stadt eine Förderung in Höhe von 47000 Euro einstreichen können. Schnelleres Internet erhofft sie sich von einem Glasfaserkabel, das vom Brandewiedenboll in Alfhausen entlang der B 68 bis zum Woltruper Kreisel laufen soll und via Ziegeleiweg weiter nach Ankum.