Mit Adventsmarkt am Samstag Einweihung des Talger Feuerwehrhauses

mihe Talge. Nach rund einjähriger Bauzeit wird am Samstag das neu errichtete Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Talge offiziell eingeweiht. Ab 14 Uhr kann man es besichtigen, im Haus und Drumherum findet ein Adventsmarkt statt mit Ständen Talger Vereine.

Das alte Gebäude wich einem zeitgemäßen Neubau mit moderner Ausstattung. Lediglich die Fahrzeughalle blieb bestehen. Die Kosten des Umbaus von rund 370 000 Euro übernahm die Samtgemeinde Bersenbrück als Träger. Der Neubau bietet für die Mitglieder der Talger Wehr ausreichend Sanitär- und Umkleideräume für männliche und weibliche Feuerwehrleute sowie einen großen Besprechungsraum mit moderner Kommunikationstechnik. Außerdem gibt es jetzt mehr Parkplätze und eine biologische Kleinkläranlage für die Abwasserentsorgung.

Der offizielle Teil der Einweihung des Feuerwehrhauses beginnt am Samstag um 13 Uhr. Im Anschluss lädt die Talger Feuerwehr alle Interessierten ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Adventsmarkt ins Feuerwehrhaus ein. Auf die Besucher wartet ein umfangreiches Programm mit Kaffee- und Kuchenbuffet, Malwettbewerb für Kinder und mehrren Ständen in weihnachtlicher Atmosphäre. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Talge richtet eine Tombola aus. Auch der Schützenbund Talge-Langen sowie die Feuerwehren Gehrde und Bersenbrück sind mit Ständen vertreten.

Die 30 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Talge möchten mit dem Tag der offenen Tür ihr neues Einsatzhaus der Öffentlichkeit präsentieren. „Uns ist bewusst, dass ein solcher Neubau für einen kleinen Ort wie Talge etwas Besonderes ist“, sagt stellvertretende Ortsbrandmeisterin Sabrina Keck. Es zeige den Mitgliedern der Talger Feuerwehr jedoch, dass ihre Arbeit und ihr Engagement honoriert werden. „Das motiviert uns natürlich“; so Keck mit Blick auf zukünftige Einsätze. Der Neubau könne dazu beitragen, die Arbeit des Talger Teams effizienter und effektiver zu machen.

Der Altbau stammte aus den Siebzigerjahren. Nach Umbaumaßnahmen 1989 und kleineren Renovierungsarbeiten 2004 wurde ein Neubau fällig, um den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen zu entsprechen. Die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen machte nach einer Begehung des Talger Einsatzhauses Auflagen, die mit dem Neubau umgesetzt wurden. So machte beispielsweise der vergleichsweise hohe Frauenanteil mit derzeit zwölf Frauen in der Talger Wehr den Ausbau mit getrennten Sanitär- und Umkleideanlagen notwendig. Die Feuerwehr Talge war die erste im Osnabrücker Land, die Frauen in ihre Reihen aufnahm, uns später auch die erste, in der eine Frau in die Führungsebene aufrückte. Der Neubau entspreche nicht nur den zeitgemäßen Standards, sondern sei auch durch die moderne technische Ausstattung mit Bussystem stark zukunftsorientiert und erleichtere die Einsatzarbeit, wie Keck mitteilt. Am Samstag können sich Besucher zum Tag der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten selbst ansehen und gemeinsam mit dem Team der Talger Feuerwehr bei Glühwein auf das neue Gebäude anstoßen.