Mehr Platz, weniger Abluft Deutsche Frühstücksei plant Stallbauten in Gehrde

Gehrde . Mehr Platz für die Tiere, weniger Abluft in die Umwelt: Unter diesen Bedingungen kann sich auch die Gehrder Kommunalpolitik mit Stallneubauten anfreunden. Zumal dann, wenn sie bereits vorhandene Ställe ersetzen sollen.

Die Deutsche Frühstücksei GmbH, einer der größten Eierproduzenten Europas, richtete eine Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Stallanlagen an die Gemeinde Gehrde. Darüber informierte Axel Meyer zu Drehle (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Infrastruktur und Wirtschaft der Gemeinde Gehrde, seine Kollegen in der jüngsten Ausschusssitzung in der vergangenen Woche.

Die neuen Ställe sollen alte Stallanlagen in Klein Drehle und an der Feldstraße ersetzen, erklärte der Vorsitzende. Die alten Ställe seien abgängig. In den neuen Anlagen sollen die Tiere in Bodenhaltung gehalten werden, zudem sollen die neuen Gebäude mit Abluftreinigungsanlagen ausgestattet werden. Am Standort Klein Drehle sollen 243000 Junghennen aufgezogen werden, das seien 133000 Tiere weniger als bisher. Am Standort an der Feldstraße sollten 210000 Legehennen gehalten werden. Derzeit seien es 210600. Allerdings habe die Deutsche Frühstücksei an diesem Standort die Genehmigung für weitere Ställe gehabt, diese aber nie gebaut, erklärte Bürgermeister Günther Voskamp (Die Grünen). Deshalb könne man auch dort von einer Verringerung der Tierzahl sprechen.

Grundstücksanfragen für neues Baugebiet

Eine ähnliche Anfrage stellte die Gesellschaft für den Stall in Klein Drehle bereits 2014. Damals brachte die Gemeinde die noch neue Technik von Filteranlagen für die Abluft aus den Ställen ins Gespräch, die die Deutsche Frühstücksei jetzt verwirklichen will.

Die Ausschussmitglieder bewerteten die Anfrage auch jetzt positiv. Am Standort Klein Drehle müsse aber über die Löschwasserversorgung gesprochen werden, wandte Meyer zu Drehle ein. Zudem könne man bei einem Neubau auch die Verkehrsregelung verbessern.

Voskamp berichtete über den Fortschritt der Planungen zum neuen Baugebiets Felleckenesch. Die Gemeinde führe Gespräche mit einem Grundbesitzer, über dessen Grundstück eine Baustraße führen könnte. Baufahrzeuge könnte auf diese Weise aus bestehenden Siedlungen herausgehalten werden. Der Eigentümer habe aber noch nicht zugestimmt, so Voskamp.

Eine Anfrage zum Bau eines Mietshauses mit acht Wohneinheiten fand bei den Ausschussmitgliedern keinen Zuspruch. Für Reihenhäuser fehlten Interessenten, erklärte Voskamp, die meisten Bauwilligen wollten ein Einfamilienhaus. Bewerber um Baugrundstücke hätten aber erklärt, sie würden über ein Reihenhaus nachdenken. Zur Versorgung des Baugebietes mit Fernwärme gebe es drei Interessenten, sagte Voskamp weiter. Prinzipiell solle sich die Gemeinde aber in dieses Thema nicht einmischen. Letzten Endes werde ein Anbieter das Projekt realisieren und die Fernwärme an die Haushalte verkaufen.