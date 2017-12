„Captain Kirk“ auf Patrouille Gehrde: Ist die zentrale Bushaltestelle sicher?

Gehrde. Wie sicher ist die Schulbushaltestelle im Zentrum Gehrdes? Ironischerweise ist es ein doppelter Gewinn an Sicherheit, der die Situation kompliziert macht.

Die besagte Haltestelle befindet sich auf dem Kirchplatz, vor einem nachgebauten Fachwerkspeicher, den die Gehrder gern „ÖPNV-Speicher“ nennen. Auf alle Fälle schirmt das längliche Gebäude die Haltestelle vom Durchgangsverkehr der Langen Straße ab. Ihrer Schule gegenüber könnten Schüler hier unbehelligt aus- und einsteigen, gäbe es auf dem Kirchplatz nicht noch mehr Verkehr. Zum einen sind auch Busse in Gegenrichtung unterwegs, viele Schüler kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Manche werden auch mit dem Pkw gebracht.

Dann gibt es noch den Verkehr zum Kindergarten. Auch der ist eigentlich ein Gewinn an Sicherheit. Bei einem Umbau hatte die Gemeinde den Haupteingang zum Kindergarten von der Langen Straße weg auf den Kirchplatz verlegen lassen. Und sie hat eine Zufahrt mit einer Art Kreisverkehrsplatz geschaffen, damit niemand rückwärts aus einer Parklücke rangieren muss und dabei ein Kind überfährt.

Man könnte aber noch Einiges für die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen an der Bushaltestelle tun. Man könnte sie zum Beispiel besser ausleuchten. Am ÖPNV-Gebäude soll für eine bessere Beleuchtung gesorgt werden, empfahl der Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und Wirtschaft der Gemeinde Gehrde auf seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Außerdem solle morgens für die wartenden Schüler das ÖPNV-Gebäude geöffnet werden, damit sich Kinder und Jugendliche unterstellen könnten. Außerdem soll der Gemeindebus vor der Grundschule einen festen Parkplatz zugewiesen bekommen. Auch das könnte den Platz übersichtlicher machen.

Bislang keine Aufsicht

Der Beschlussempfehlung für den Rat war eine intensive Diskussion um die Sicherheit an der Bushaltestelle vorangegangen. Jürgen Kirk (CDU) hatte eine Woche Aufsicht geführt und die Situation an Ort und Stelle beobachtet. Fahrbahnmarkierungen für die Busse oder andere Absperrungen für die Schüler würden die Sicherheit nicht erhöhen, so seine Meinung, der die Ausschussmitglieder im Wesentlichen folgten.

Ein Einbahnverkehr für die Busse komme nicht in Frage, da die beengte Situation dies nicht gestatte, hieß es. Ein Problem sei, dass viele Eltern durch falsches Parken, zum Beispiel auf der Busspur, die Verkehrssituation unübersichtlich machten. Dies müsse den Eltern deutlich vermittelt werden.

Bislang gibt es an der Bushaltestelle keine Aufsicht. Doch dazu gingen die Meinungen der Ausschussmitglieder auseinander. Der Ausschussvorsitzende Axel Meyer zu Drehle (CDU) sieht die Schule in der Pflicht. Elke Hölscher-Uchtmann (SPD) erklärte, dass auch die Eltern Bereitschaft gezeigt hätten, sich in dieser Angelegenheit zu engagieren. In einem kleinen Dorf wie Gehrde lasse sich vieles durch Absprachen regeln.

Darauf setzt auch Schulleiter Frederik Wehrkamp zur Höne. Nächstes Jahr wird die Lage nämlich komplizierter. Die Samtgemeinde Bersenbrück will die alte Turnhalle abreißen und an ihre Stelle einen Neubau setzen, der der Schule dringend benötigte Räume für die Nachmittagsbetreuung und andere Zwecke verschaffen soll. Auch am Altbau sind bauliche Eingriffe vorgesehen.

Seit geraumer Zeit bereiten sich Grundschule und Kindergarten auf diese Situation vor und wollen Baustellenfahrzeuge und die Wege der Kinder auseinanderhalten, berichtet der Schulleiter. Vertreter der Schule nähmen an den Planungsgesprächen für den Schulbau teil. Alle Beteiligten säßen an einem Tisch. Kürzlich zum Beispiel habe es ein Gespräch unter Beteiligung von Elternräten und Polizei gegeben. Wehrkamp zur Höne hofft, dass auch die Frage der Aufsicht an der Bushaltestelle, wie im Ausschuss angesprochen, solidarisch und im Einvernehmen geregelt werden kann. Das sei für ihn der richtige Weg, und in einem Dorf mit soviel Gemeinschaftsgefühl wie Gehrde auch sicherlich möglich.