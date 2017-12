Adventskonzert Baptisten singen in Ankumer St.-Nikolaus-Kirche

bdr Ankum. Es war ein sehr stimmungsvolles Ambiente in der St.-Nikolaus-Kirche in Ankum, mit den vielen brennenden Kerzen und dem ganz in Weiß gekleideten Chor unter dem großen Adventskranz. Hildegard Worpenberg, Organistin der St.-Nikolaus-Gemeinde, hieß die Mitglieder der Evangelisch-Christlichen Baptistengemeinde und die zahlreichen Besucher im nahezu voll besetzten Artländer Dom herzlich willkommen.

Nach dem Musikstück „Fröhliche Weihnacht überall“ begrüßte auch der Gemeindeleiter der Baptistengemeinde, Peter Siegert, die Anwesenden mit einem Gebet und einem Wortbeitrag aus Sacharia 9,9-10, ehe dann nach dem Musikstück „Leise rieselt der Schnee“ alle gemeinsam „Freue dich Welt, dein König naht“ sangen. Und mit den Worten „Adventszeit ist Wartezeit - Wartezeit auf Weihnachten“ stimmte David Pauls alle auf das nachfolgende Adventssingen ein. Zwischen den weiteren Musikbeiträgen trug er immer abschnittweise die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor.

Ob der Frauenchor mit „Still ist die festliche Nacht“, „Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht“, „Engel bringen frohe Kunde“, „Herbei o ihr Gläubgen“ oder der Kinderchor mit seinen glockenhellen Stimmen mit „O Fest aller heiligen Feste“, es war ein klanglicher Genuss zusammen mit der tollen Akustik der St.-Nikolaus-Kirche. Wenn dann zu den Geigen des Instrumentalensembles noch Eugen Siegert auf seiner Panflöte spielte, dann entstand eine ganz eigenartig besinnliche Stimmung. Dazwischen wurde von jungen Frauen ein Weihnachtsgedicht vorgetragen, und sechs Kinder machten sich Gedanken darüber, was eigentlich Weihnachten ist. Dass Weihnachten nicht nur aus Geschenken besteht, sondern dass man sich wieder an den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes erinnern soll - die Geburt Christi und die Liebe Gottes zu den Menschen.

Auch die Gemeinde und die Gäste wurden in die Gesangsbeiträge mit einbezogen wenn es hieß „Freue dich Welt, dein König naht!“, „O du fröhliche“ oder „Hast du keinen Raum für Jesus?“. In seinem Schlusswort stellte dann Georg Belgart die Frage: „Bist du bereit Jesus an Weihnachten zu empfangen? Wirklich bereit?“ Nach dem Segen und dem Dank an Gott für seine Liebe und Güte konnte jeder Besucher am Ausgang neben guten Wünschen zur Weihnachtszeit auch kostenlos eine CD mit der Musik des Weihnachtssingens, das man vorab aufgenommen hatte.