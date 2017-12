Mehr Wohnungslose im Winter Neue Küche für Übernachtungsstelle in Bersenbrück

Bersenbrück. Die Übernachtungsstelle der Caritas für Wohnungslose bekommt eine neue Küche und neue Farbe. Die Kosten für die Renovierung übernimmt die Samtgemeinde Bersenbrück, die Küche wird aus Spendengeldern des Deutschen Roten Kreuzes und der evangelischen Bonnus-Kirchengemeinde finanziert.

Zwei Betten stehen an der hinteren Wand des kleinen Raumes der Übernachtungsstelle für Wohnungslose in Bersenbrück. An der rechten Seite gibt es einen Schrank, links geht es in ein Bad. Die Wände strahlen in frisch gestrichenem Weiß. Normalerweise zählt auch eine spartanische Küche zur Zimmereinrichtung. An diesem Tag ist die Wand neben der Eingangstür leer. Die alte Küche haben die Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe der Caritas entsorgt. Die neue wartet, noch in Kartons verpackt, auf den Aufbau. Für die Umherziehenden, die es nach Bersenbrück verschlägt, wird es bald einen neuen Kühlschrank geben, zwei Kochplatten, Hängeschränke und eine Spüle.

In den Wintermonaten kommt der Übernachtungsstelle eine besondere Rolle zu. Bei eisigen Temperaturen bietet sie den Wohnungslosen ein Dach über den Kopf und im Fall von Bersenbrück auch die Möglichkeit, sich eine Mahlzeit zuzubereiten oder zumindest einen warmen Kaffee zu kochen. „Wir freuen uns, dass unsere Übernachtungsstelle gut ausgestattet ist, das ist nicht selbstverständlich. Und dank großzügiger Spenden bleibt sie das auch“, erzählt Maria Drochner von der Caritas. Die Samtgemeinde habe dabei die Kosten für die Innenrenovierung übernommen, und die Küche konnte von Geldern des Deutschen Roten Kreuzes und aus der Kollekte der evangelischen Bonnus-Kirchengemeinde Bersenbrück bezahlt werden.

Während Maria Drochner redet, hievt sie den verpackten Kühlschrank aus einem Autoanhänger. „Bei der Wohnungslosenhilfe muss man überall mit anfassen“, so die Sozialarbeiterin.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Doch auch in Bersenbrück gibt es Verbesserungsbedarf, was die Versorgung der Umherziehenden betrifft. Zurzeit nehmen zwölf Ehrenamtliche die Übernachtungsgäste in Empfang. Ihre Aufgabe besteht darin, im Winter um 17 Uhr und im Sommer um 18 Uhr den Wohnungslosen die Tür zu der Unterkunft aufzuschließen und ihnen saubere Bettwäsche und Handtücher auszuhändigen. „Wir haben sehr engagierte Leute, sie unterhalten sich mit den Gästen oder bringen ihnen manchmal etwas zu essen mit“, sagt Maria Drochner. Gerade mussten jedoch einige der früheren Helfer ihre ehrenamtliche Hilfe aufgeben. „Wir suchen dringend nach Unterstützung beim Einlassdienst“, sagt Klaus Suiver von der Wohnungslosenhilfe der Caritas.