Mit BMW bei Glätte vor Baum Rieste: Unfallflucht betrunken zu Fuß?

Nach einer Unfallflucht in Rieste traf die Polizei den Fahrer betrunken zu Hause an. Symbolfoto: Michael Gründel

Rieste. Sein BMW stand beschädigt vor einem Baum an der Alfhausener Straße in Rieste. Den Fahrer traf die Polizei angetrunken zu Hause an und stellte seinen Führerschein sicher.