Neuer Service im Angebot Elektro Vogt aus Eggermühlen setzt auf E-Mobilität

Eggermühlen. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Elektro Vogt GmbH & Co.KG in Eggermühlen ist Ansprechpartner in allen Fachgebieten der Gebäudetechnik. Künftig bietet die Firma auch Beratung und Installation von Ladestationen für Elektroautos.

„Das ist ein Markt mit viel Potenzial“, sagt Inhaber und Elektromeister Matthias Vogt. Er sehe viele Vorteile bei E-Autos. So seien beispielsweise die Wartungskosten günstiger. Elektro Vogt ist zertifiziert als Partner der Firma Mennekes für E-Mobilität. Das Unternehmen ist also für den Verkauf und die Montage von Ladestationen für private als auch gewerbliche Zwecke qualifiziert.

Matthias Vogt, der den Handwerksbetrieb mit Vater Hubert leitet, sieht in der Kundenberatung für E-Mobilität einen wichtigen Service. Ladestationen für E-Autos sind in unterschiedlichen Modellen verfügbar, die auf Fahrzeugmodell und Leistungsfähigkeit der Stromversorgung vor Ort abgestimmt sein sollten. Der Kunde kann zwischen drei unterschiedlichen Leistungsstufen wählen. „Besonders bei der höchsten Leistungsstufe von 22 kW gilt zu prüfen, ob der Hausanschluss diese Leistung bewerkstelligt. Daher ist die Rücksprache mit dem Energieversorger ebenfalls wichtig“, so Matthias Vogt. Auch das nimmt die Firma den Kunden auf Wunsch ab.

Wachsender Markt

In Großstädten sei die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Elektroantrieb deutlich höher, erklärt Matthias Vogt. Dennoch sehe er einen wachsenden Markt. „Wir bekommen selbst ein Elektroauto, das wir als Kundendienstfahrzeug nutzen möchten“, so Matthias Vogt. Natürlich seien Elektroautos gegenwärtig eher für kürzere Strecken geeignet. Er empfehle sie deshalb besonders als Zweitwagen.

„Ein Manko, das zurzeit noch viele potenzielle Kunden vom Kauf eines Elektroautos abhält, ist die für eine relativ geringe Reichweite teure Batterie,“, meint der Elektro-Experte. Die Hersteller arbeiten jedoch an diesem Problem, sodass sich mit der Zeit in diesem Bereich noch einiges entwickeln werde.

Neben der E-Mobilität bietet die Elektro Vogt Dienste in nahezu allen stromrelevanten Bereichen an. So ist der Betrieb Fachhandelspartner für den Hausgerätehersteller Miele, bietet die Einrichtung von Sicherheits- und Überwachungssystemen sowie sämtliche Elektroinstallationen. Zu den aktuellen Trends zähle auch das „Smart Home“, also eine intelligente Hausvernetzung. Das System diene besondere der Energieeffizienz, der Wohnsicherheit und dem Wohnkomfort.

Den neuen Herausforderungen und Anforderungen in allen Sparten der Elektrotechnik steht allerdings auch der Fachkräftemangel gegenüber. Die stabile Auftragslage ließe die Einstellung weiterer Mitarbeiter in jedem Falle zu.