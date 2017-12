„Für Standortfrage zu früh“ Neuer Samtgemeinde-Bauhof nach Ahausen?

Bersenbrück. Die Bauhofreform sei zwar Sache der Samtgemeinde Bersenbrück, erklärte Rolf Gelinsky (CDU), Vorsitzender des Bersenbrücker Bauausschusses. Die Stadt werde die Samtgemeinde bei ihrem Vorhaben unterstützen, kündigte er an.

Andreas Güttler, Erster Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bersenbrück, und Bauhofleiter Henrik Lohbeck stellten das Konzept zur Optimierung der Bauhöfe in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Bersenbrück vor. Derzeit verfüge die Samtgemeinde über vier Bauhofstandorte, die weitgehend unabhängig voneinander agieren und über das Samtgemeindegebiet verteilt sind.

Ein Bauhof ist zuständig für Bersenbrück und Gehrde, einer für Ankum, einer für Kettenkamp und Eggermühlen und ein weiterer für Alfhausen und Rieste. Viele Standorte seien alt und müssten dringend saniert werden. Am Standort Kettenkamp etwa gebe es kein Warmwasser und keine Heizung, wie die Referenten ausführten. Toilettenanlagen für weibliche Mitarbeiter fehlten fast überall.

Die Sanierungskosten führten zu der Frage, ob es nicht günstiger sei, die Bauhöfe neu zu strukturieren, so Güttler. Es gebe neue Anforderungen, welche die Bauhofmitarbeiter zu bewältigen hätten, jedoch keinen Personalzuwachs. Das Beispiel Bersenbrück mache ein Wachstum der Bau- und Siedlungsflächen in den letzten zehn Jahren deutlich. In der Samtgemeinde sei zwischen zehn und 15 Prozent Siedlungsfläche hinzugekommen.

Ziel des Konzeptes sei ein einheitliches Management. Künftig solle der Bauhofleiter Mitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen anhand eines gemeinsamen Einsatzplans einteilen. Die Gemeinden teilen ihm ihre Anforderungen mit. Die Umstrukturierung brauche aber Zeit.

In den Bauhöfen habe es eine Mitarbeiterbefragung gegeben. Laut Lohbeck hätten die Mitarbeitern häufig den Wunsch geäußert, ihren Qualifikationen entsprechend eingesetzt zu werden. Dies sei in der Vergangenheit nicht immer möglich gewesen.

Kolonnenbildung auf Probe

Die neue Organisationsstruktur sehe eine Einteilung des Personals in sieben Kolonnen vor. Zu den zwingenden Veränderungen, die das Konzept enthält, zählt unter anderem die digitale Dokumentation der Verkehrssicherungspflicht.

Der Ausschussvorsitzende Rolf Gelinsky sprach den Standort eines neuen zentralen Samtgemeindebauhofs an. Seiner Ansicht nach sei er in Gewerbegebiet Ahausen neben der Biogasanlage gut postiert. Die Referenten lehnten die Standortdiskussion zum momentanen Zeitpunkt jedoch ab. Die Umsetzung des Konzeptes sei ein längerer Prozess.

Gelinsky findet das inkonsequent. Wenn die Samtgemeinde eine organisatorische Reform in Angriff nehme, warum klärt sie dann nicht auch die Frage, ob die Bauhöfe zusammengelegt werden sollen?

Die Bauhofreform sei „eine Sache der Samtgemeinde und ihres Hauptverwaltungsbeamten Horst Baier“, so Gelinsky. Die Stadt Bersenbrück werde die Samtgemeinde dabei unterstützen.

Wie Güttler und Lohbeck erklärten, solle zunächst einmal die Digitalisierung vorangebracht werden. Außerdem würden auf Probe zwei Arbeitskolonnen gebildet, eine für die Straßenkontrolle und eine für die Spielplatzkontrolle. Weiteres müsse sich in den nächsten Monaten zeigen.