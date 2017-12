Mit Regenschirm und Glühwein Weihnachtsmärkte im Altkreis Bersenbrück

anl/mhei/ssj/hs/ben/po/mihei/eesc Altkreis Bersenbrück. Nasskalt war über Nacht der Winter in den den Altkreis Bersenbrück eingezogen. Trotzdem zogen seine Bewohner in großer Zahl auf die örtlichen Weihnachtsmärkte am Wochenende. Mit Regenschirm und Glühwein wappneten sie sich gegen die Witterung.

Um 11 Uhr sollte am Sonntag der Badberger Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnen. Doch zu dieser Zeit hielt sich angesichts des Wetters der Ansturm in Grenzen, an der Verpflegungsecke neben der Georgskirche gab es an dem einen oder anderen Stand noch Arbeit. Auch Werbegemeinschaft-Vorsitzender Christoph Freese und seinen Kollegen waren noch kräftig unterwegs, um Unterstützung zu geben. Im Laufe des Tages füllte sich dann der Weihnachtsmarkt entlang der neu gestalteten Hauptstraße statt. Mehr als 30 Aussteller boten an ihren Ständen und Buden nicht nur die bei dieser Witterung so beliebten Strick- und Häkelwaren an, auch Vogelhäuschen vom Haus An der Möhringsburg oder Baumschmuck aus Holz am Stand des Kindergartens standen hoch im Kurs. Im Trockenen ließ es sich für die Gäste im ehemaligen Stegemann-Geschäft in der Ausstellung des Heimatvereins gut aushalten, ab 14 Uhr hatten zudem die Badberger Einzelhändler ihre Einkaufsstätten geöffnet und bei Kaffee und Kuchen ließ es sich im Bonhoeffer-Haus auch gut aushalten. Aber bei dem einen oder anderen Besucher drängelte dann der Nachwuchs, denn um 17 Uhr wurde der Nikolaus auf dem Kirchplatz erwartet.

Zum Nortruper Weihnachtsmarkt, der von Bürgermeister Karl-Heinz Budke eröffnet wurde, hatte der Reit- und Fahrverein Nortrup am Ersten Advent in seine Reithalle eingeladen. 14 Aussteller aus der Gemeinde und auch aus der weiteren Umgebung boten Adventliches und Weihnachtliches an, darunter Deko, Floristik, Wolle und Holzarbeiten. Das Angebot an Essen und Trinken war reichlich. Es gab syrische Spezialitäten, heiße Waffeln, der Schützenverein Suttrup servierte Kartoffelpuffer und an mehreren Ständen wurden regionale Köstlichkeiten verkauft.

Am Nachmittag wurde der Rest der Reithalle für ein unterhaltsames Nikolausreiten genutzt, bei dem der Nachwuchs im Mittelpunkt stand. Die Zuschauer erlebten Ponyspiele, Führzügelklassen, Quadrillen und die spektakuläre Freiheitsdressur der Geschwister Röckener. Selbstverständlich kam auch der Nikolaus und bescherte die Kinder und die fleißigen Helfer.

Anzeige Anzeige

Fast wäre es weiß gewesen beim Adventseinläuten der Werbegemeinschaft Berge. Aber auch so wurde die Veranstaltung bei dem über dem Platz ziehenden Duft nach Feuerzangenbowle, frischen Brot und leckeren Bratwürstchen eine schöne Vorfreude auf die kommenden drei Wochen bis zum Weihnachtsfest. Auf der für den Verkehr gesperrten Ecke Hauptstraße/ Bippener Straße entfaltet sich ein kleiner Markt. Beim Heimatverein, im Museum und in der Kreissparkasse stellen Hobbykünstler aus. Im Museum Meyerhaus gab der Nikolaus eine Audienz. Die frischen Brote aus der Weihnachtsbäckerei fanden reißenden Absatz. Weitere Stände gab es im Jugendheim, darunter Handarbeiten und die Weihnachtsbücherei gut angenommen.

Der Merzener Weihnachtsmarkt als Budenstadt zwischen Kirche und Volksbank beginnt bereits am Samstagnachmittag. Dieses Jahr kam Pippi Langstrumpf, die am Samstagabend auf ihrem Rappen „Kleiner Onkel“ für die kleinen Besucher zur Attraktion wurde. Tags zuvor überraschte Pippi die Kleinen gemeinsam mit Ronald Hülsmann und seiner Rikscha in der Merzener Kindertagesstätte.

Die Kinderkrebshilfe vertraten Nicola Holstein und Sabine Harmeling mit einem Stand. Kleine Preise gab es am Stand der Schriftstellerin Melanie Jungk aus Voltlage zu gewinne, die mit Wiebke Hagen ihre Kriminalliteratur feilbot. Bewohner und Betreuer des Kinderhofs Merzen boten selbstgemachte Liköre und Weihnachtsbeleuchtungen zum Verkauf. Die Merzener Messdiener waren mit ihrem Bratwurstwagen vertreten und führten einen Zeltlagerfilm auf und verkauften ihn auf DVD nebst einem Kochbuch.

Bei eisigen Temperaturen freuten sich die Mitglieder des Elternstammtischs „Zwergengruppe“ nicht nur über die heißen eingelegten Pflaumen am Stand des Pfarrgemeinderats. Seit Jahren tritt die muntere Truppe bei den verschiedensten Veranstaltungen in Merzen auf. Beim Weihnachtsmarkt sind die „Zwerge“ Vorkoster an den Getränkeständen.

Der Sonntagnachmittag startete für die Kinder mit einem Besuch der St. Lambertus-Kirche. Hier wartete der Nikolaus samt Knecht Ruprecht auf die Kleinen, der die jüngsten Besucher während der Kindermesse mit allerlei Süßigkeiten bescherte. Unterdessen bot auf Förderverein der Grundschule auf einem Zelt Kaffee und Kuchen, während das übliche Treiben auf der Marktfläche seinen gewohnten Gang ging. Um 18 Uhr war dann als Abschluss der Veranstaltung die Ziehung der Tombolapreise, bei der der Hauptgewinner ein Warengutschein in Höhe von 400 Euro für die Merzener Geschäfte erhielt.

Das kalte, feuchte Wetter war am Sonntagnachmittag auf dem Ankumer Nikolausmarkt in der Dorfmitte kaum zu spüren. Buden und Stände waren weihnachtlich beleuchtet und geschmückt. Heißer Glühwein wärmte die kalten Finger.

Pünktlich um 14 Uhr eröffnete der stellvertretende Bürgermeister Klaus Menke den Markt. Klaus Buschermöhle und Dirk Raming konnten eine große Zahl an Ausstellern gewinnen, die um dem alten Marktplatz herum und unter den Arkadenbögen ihre Waren anboten. „Wir haben in diesem Jahr etwa 35 bis 40 Stände. Darunter sind auch einige neue Aussteller“, so Buschermöhle. Erstmalig vertreten waren eine Fachoberschule der Berufsschule Bersenbrück und die Imker-AG des Gymnasiums aus Bersenbrück.

Unter den neuen Ausstellern war auch der Ankumer Kegelclub Stichpimpuli. Zehn Kegelfreunde boten selbstgemachte Liköre, Trinkschokolade, Seife und Tontöpfe zum Verkauf an. „Wir basteln gerne und haben immer viel Spaß dabei. Irgendwann kam dann die Idee auf, das hier auf dem Nikolaus-Markt zu verkaufen“, sagt Kerstin Knuth.

Gabi Kellmann von der katholischen Bücherei Ankum verkaufte an ihrem Bücherstand aussortierte Bücher. „Von den Einnahmen können wir dann neue Medien anschaffen“, sagt sie. Direkt neben an war Mechthild Wortmann an ihrer Nähmaschine zu finden. Mit der Initiative „Hoffnungsträger“ sammelt die Ärztin Spenden, um auf die Hungerkatastrophe in Afrika aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit Anne Schiestl und Sandra Stolte-Greskamp näht sich Stofftaschen aus alten T-Shirts. „Der Hunger in der Welt wird nahezu vergessen“, sagt Wortmann. Gegen eine kleine Spende können die Leute einen selbstgenähten Beutel mit dem Logo des Hilfsprojektes mitnehmen.

Unter den Arkadenbögen verkaufen die Schüler der Imker-AG vom Bersenbrücker Gymnasium ihre Bienenwachserzeugnisse. Auch hier ist alles selbstgemacht: Honig, Bienenwachskerzen und Honigbrot. Die 14 Teilnehmer der AG im Alter von elf bis 17 Jahren sind stolz auf ihre Bienenvölker, obwohl sie in diesem Jahr viele Bienen durch Milben verloren haben, wie die Schüler erzählen.

Reichlich Besucher schlenderten trotz des trüben Wetters über den alten Marktplatz. Für adventliche Atmosphäre sorgte auch die Blasmusik der Bläsergruppe um Rudi Fissmann. Besonderes Highlight für die Kinder war der Besuch des Nikolaus mit Knecht Ruprecht am späten Nachmittag.

Bei Glühwein und Gehrder Püfferkes kamen viele Menschen auf dem Gehrder Weihnachtsmarkt zusammen. Ab 14 Uhr hatten die Buden, auf dem Platz zwischen Kirche und Grundschule geöffnet. Im Jugendheim boten die Frauen vom Handarbeitskreis neben selbstgemachten Mützen, Socken, Schals und Tischwäsche auch Kaffee und Kuchen an.

Die polnische Partnergemeinde Widuchowa war mit einem Stand vertreten, an dem Spezialitäten und Kuchen angeboten wurden. Die Gehrder Blaskapelle begleitete den Weihnachtsmarkt mit Musik. Der Kinderchor der Gemeinde Wort des Lebens und der Chor der Grundschule gaben weihnachtliche Lieder zum Besten. Und auch der Nikolaus hatte wieder Zeit für die Gehrder Kinder.

„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ Das war sicherlich nicht nur der musikalische Wunsch des Musikvereins „Rote Heide“ auf dem Alfhauser Weihnachtsmarkt, sondern auch der vieler Besucher und Gäste. Für den federführenden Gewerbeverein dankte Vorsitzender Markus Wobbe den Vereinen, Verbänden und Marktbeschickern für ihren Einsatz im Schatten der Kirche St. Johannis. Der Patenschaftsverein La Maignanne war mit einem Stand dabei. Die Allerkleinsten vergnügten sich mit Fahrten im Karussell oder im Auto vom Kinderautoland Alfsee. Mit einem Kindergottesdienst wurde auf die Adventszeit eingestimmt. Der Nikolaus und sein Gefolge verteilten dann 250 Tüten mit süßen Gaben.

Gut besucht war die Eröffnung des 32. Kettenkamper Weihnachtsmarktes am Samstagabend. War die Anzahl der Besucher am Sonntag um 14 Uhr noch überschaubar, füllte sich der Kirchplatz im Laufe des Nachmittags mehr und mehr. Viele Gäste stärkten sich bei der Landjugend im Jugendheim mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Die Bastelarbeiten der Grundschüler, die der Förderverein dort anbot, fanden guten Absatz. An der Kirche lud das Zeltlagerteam die jüngeren Besucher zum Stockbrotbacken am Lagerfeuer ein. Anne und Udo Heiden von der Geschenkboutique Firlefanz boten passend zum Wetter Schals und Mützen an. Wer kalte Füße hatte, konnte auch selbstgestrickte Socken bei Maria Wessels erwerben. Das Regenwetter sorgte dafür, dass die Zelte vom Heimatverein, Karnevals- sowie Reit- und Fahrtverein noch stärker frequentiert wurden. Und nach dem Genuss von Feuerzangenbowle oder warmem Likör war die Kälte draußen auch kaum noch zu spüren. Um 17 Uhr besuchten Nikolaus und Knecht Ruprecht in Begleitung einer Engelschar den Weihnachtsmarkt. Der Musikverein begleitete diesen Besuch. Einige Kinder überraschten den heiligen Mann mit einem Gedicht.

Auch die Riester blieben trotz des nasskalten Wetters am Sonntagnachmittag dem Weihnachtsmarkt nicht fern. Allerdings waren sämtliche Parkplätze und Grünstreifen rund um den Schützenhof mit Autos verstellt. Als der Nikolaus zu Besuch kam, war der Schützenplatz nahezu verstopft. Der „Heilige Mann“ nahm zwischen den Kindern Platz und lauschte den Nikolausliedern des Chors der Johannesschule Rieste unter Leitung von Sandra Eckelmann. Eine schwarze Jurte – Durchmesser acht Meter – schmückte erstmals den Weihnachtsmarkt. Die Zeltlagerjugend lud zum Aufwärmen und Stockbrotbacken ans offene Feuer ein. Ansprechpartner mit Kochschürze war Thorben Hüdepohl. Die Mädchen hatten bereits am Vortag einen dicken Topf Erbsengemüse gekocht, das hier ebenfalls angeboten wurde. „Eine super Sache“ sei die Jurte, meinte Benjamin Kühn. Sie sei beim Zeltlager im Sommer zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. So könne auch bei schlechtem Wetter im großen Kreis etwas unternommen werden, meint der Riester.