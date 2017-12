„Verbund stärkt kleine Häuser“ Abzug der Tagespflege aus Alfhausen

Alfhausen. Die Verlegung der Tagespflege aus dem St.-Antonius-Stift hat in Alfhausen offensichtlich Sorge geweckt um das Altenheim. Die Caritas Nordkreis Pflege widerspricht den Befürchtungen.

In der Jahresversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des St.-Antonius-Stifts in Alfhausen wurde die Verlegung der Tagespflege aus dem Stift, nach Bersenbrück beklagt. Der Verbund der Caritas Nordkreis Pflege GmbH benachteilige das kleine Alfhausener Altenheim aber nicht, sondern verschaffe ihm Vorteile, erklärt dagegen Geschäftsführer Rudolf Fissmann.

Mitglieder äußerten in der Vereinsversammlung ihre Unzufriedenheit darüber, dass die gut funktionierende Tagespflege von Alfhausen nach Bersenbrück verlegt worden und in Merzen sogar eine neue errichtet worden sei. „Wir haben Angst, dass die kleinen Häuser hinten runterfallen“, hieß es.

In Alfhausen habe es keine Tagespflege gegeben, sondern eine Tagesbetreuung, stellt dazu Rudolf Fissmann klar. Die werde aber von der Pflegeversicherung deutlich schlechter vergütet als eine Tagespflege.

Anzeige Anzeige

Seelsorgerin vorgestellt

Zwei Tage Tagesbetreuung pro Woche würden mit 125 Euro im Monat vergütet, die Tagespflege mit bis zu 1600 Euro. Deshalb sei der Betrieb in Alfhausen defizitär gewesen und nach Bersenbrück verlegt worden, wo die Caritas Nordkreis Pflege Voraussetzungen für eine echte Tagespflege schaffen konnte.

Die Tagespflege in Merzen sei ohne Auswirkungen auf Alfhausen, weil zu weit entfernt. Die Klientel einer Tagespflege käme in der Regel aus einem engen örtlichen Umkreis.

Ferner schwäche der Pflegeverbund das kleine Haus in Alfhausen nicht, sonder stärke es. Mehr als die Hälfte seiner Bewohner kämen aus Bramsche. Die Nordkreis Pflege betreibt dort das Seniorenpflegeheim St. Martinus. Was sie in Bramsche nicht unterbringen können, führen sie dem St.-Antonius-Stift in Alfhausen zu, so Fissmann.

In der Versammlung wurde ferner berichtet, dass der Förderverein die monatlichen Kosten für ein Tablet sowie die dazugehörige Software übernommen habe. Das Tablet erleichtere den Präsenzkräften ihre Arbeit, indem sie Vorlagen, Ideen und Beschäftigungsbeispiele abrufen könnten, so Koordinatorin Petra Roßmann-Finke. Vom Erlös des Herbstmarktes seien ein DVD-Player und DVDs mit älteren Filmen sowie Massagebälle angeschafft worden. Alla Möller listete weitere Zuwendungen im Jahresverlauf auf.

Über den Hospizdienst St. Johannes der Malteser Alfhausen berichtete Andreas Schmidt vom Hospizbüro Ankum. Zusammen mit Christa Wübben und 30 Ehr enamtlichen möchte er schwerkranken und sterbenden Menschen und deren Angehörigen helfen und beistehen. Schön sei es, wenn ein Kontakt frühzeitig zustande käme, um sich noch kennenlernen zu können.

Außerdem stellte Alla Möller die Gemeindereferentin Waltraud Kipp vor. Sie ist seit August als Seelsorgerin für die drei Pflegeheime der St. Michael Pflege und darüber hinaus für das Gemeinschaftshaus in Merzen zuständig.