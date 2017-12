Besucher standen schon vor Tür Adventsbasar der Bersenbrücker Werkstätten

Bersenbrück. Beim ungemütlich-nasskaltem Wintereinbruch im Osnabrücker Nordland ist der Adventsbasar in den Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten besonders gefragt, weil unter Dach und beheizt. Noch bis 17.30 Uhr haben eine Vielzahl von Anbietern ihr eStände geöffnet.

Obwohl der Basar erst um 11 Uhr beginnen sollte, standen Besucher schon eine Stunde vorher an den Eingangstüren der Werkstatt an der Robert-Bosch-Straße in Bersenbrück. Viele Attraktionen hatten Mitarbeiter der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück vorbereitet: Es gibt eine kulinarische Ecke und Livemusik der Werkstattband „Klangwerk“.

Neben Eigenprodukten der Werkstatt werden auch viele Kreativarbeiten von Fremdausstellern angeboten. „Werkstatt in Aktion“i: An CNC-Maschinen der Metallwerkstatt können sich Besucher Namen in Schlüsselanhänger gravieren lassen, in der Holzwerkstatt sägen sich Kinder Holzsterne aus und in der Textilabteilung kann man Handtücher mit individuellen Schriften versehen lassen.

Die Grundschule Bersenbrück verkauft selbstgebackene Neujahrshörnchen, im Speisesaal der Werkstatt gibt es bei weihnachtlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen. Junge Besucher können sich in der Turnhalle nebenan austoben oder bei einer der Tombola-Aktionen Gewinne ergattern, unter anderem bei der HpH-Fachabteilung „Freizeit und Reisen“. Der Hauptgewinn der Tombola, ein neues Fahrrad, ging an Erika bei der Kellen aus Engter.