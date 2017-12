Sonderangebote Aktion „Ich kaufe gern in Bersenbrücks Mitte“

Bersenbrück. Am Montag startet der Arbeitskreis „Bersenbrücks Mitte“, ein Zusammenschluss von Geschäften, die Aktion „Ich kaufe gern in Bersenbrücks Mitte“.

Etliche Geschäfte in der Bramscher Straße, Lindenstraße und Mittelstraße schlössen sich damit einer Aktion des Markt-Intern-Verlages zur Stärkung der Innenstadtzentren an, teilt der Arbeitskreis mit. Die Geschäfte böten in diesen Wochen besonderen Service, große Auswahl und besondere Beratung. Daneben gebe es Sonderaktionen, auf die man bei einem Gang durch die Straßen aufmerksam werde. Weihnachtlich geschmückte Schaufenster ließen die Herzen von Kindern, aber auch Erwachsen höher schlagen.

Laut Arbeitskreis soll die Atkion bis zum 18. Dezember laufen. Am 23. Dezember plant der Arbeitskreis ein „Laust-Minute-Shopping“ mit verlängerten Öffnungszeiten.

Einige Geschäfte beteiligten sich auch an einem Mart-Intern-Gewinnspiel. Einsendeschluss sei der 18. Januar 2018.

Mehr Informationen im Internet unter www.bersenbrücksmitte.de.