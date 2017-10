Landtagswahl 2107: Wahlkreis 73 Gebürtiger Bramscher Jörg Venderbosch tritt für die Linke an

Altkreis Bersenbrück. Jörg Venderbosch will einen Beitrag leisten. Einen aktiven Beitrag, damit Die Linke am 15. Oktober wieder in den niedersächsischen Landtag zurückkehrt.

„Die Umfragen sehen uns bei fünf Prozent“, sagt der 49-Jährige, „wir können es schaffen.“ Er selbst wirft zudem seinen Hut als Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Bersenbrück in den Ring. „Ich mache das gerne, ich kenne die Region. Es ist schließlich meine alte Heimat“, erklärt Venderbosch.

Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle

1968 wurde er in Bramsche geboren, dort ist er auch aufgewachsen. Später besuchte er das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Osnabrück und absolvierte erfolgreich eine Lehre als Speditionskaufmann in Bad Essen. Venderbosch ließ ein Politikwissenschaftsstudium in Bremen folgen und schloss es mit einem Diplom in der Tasche ab. Inzwischen arbeitet er in der Landesgeschäftsstelle seiner Partei in Hannover in einem kleinen Team. Venderbosch organisiert und betreut von dort Wahlkämpfe, ferner kümmert er sich um die Durchführung der Parteitage.

Persönliche Beziehungen gaben Ausschlag

„Und privat bin ich auch des Öfteren hier in der Region“, sagt er mit Blick auf den Osnabrücker Nordkreis – seinen Wahlkreis: „Ich habe hier Freunde und Verwandte.“ Seine Mutter war bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin an der Wilhelm-Busch-Schule in Bramsche. Seine Großmutter betrieb in der Tuchmacherstadt das Textilgeschäft Jütte. Seine persönlichen Wurzeln gaben für ihn den Ausschlag, sich als Kandidat der Linkspartei zwischen dem Artland und Rieste bzw. Vörden aufstellen zu lassen.

„Wer mich und unsere Partei kennenlernen möchte, ist am Dienstag, 10. Oktober, herzlich willkommen“, sagt Venderbosch, „dann kommt nämlich Dietmar Bartsch nach Vechta und nach Osnabrück.“ Die Bundestagsspitze der Linken unterstützt mit zwei öffentlichen Auftritten die Wahlkreiskandidaten der Region.

Parteimitglied seit zehn Jahren

Venderbosch erinnert sich, vor zehn Jahren der Partei beigetreten zu sein. Aus Protest gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung. „Gegen die wollte ich kämpfen“, betont er. Über die SPD-Abspaltung und gewerkschaftsnahe WASG kam er dabei schließlich zur Linken. „Einen Mindestlohn von zwölf Euro und ein Verbot der Leiharbeit“, sind für ihn aktuelle Ziele. Gerade im ländlichen Raum wie dem Bersenbrücker Umland komme es für die Menschen zudem auf einen funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an. Auch dafür wolle er sich starkmachen, sagt Venderbosch.

Eher Außenseiterchancen bei Direktmandat

Dass er im Wahlkreis 73 als Direktkandidat der Linken eher nur Außenseiterchancen hat, ist ihm durchaus bewusst. Auf einen zusätzlichen Platz auf der Landesliste seiner Partei hat er aber bewusst verzichtet. Der Sprung in den Landtag ist somit für Venderbosch ein ganzes Stück entfernt. Dennoch will er um jede Stimme kämpfen.