Noch Spenden bis Mitte Oktober Gehrder Kinder helfen Familie in Widuchowa

Ein Gehrder Kindertrio sammelte Geld für eine Familie in Widuchowa, die ihr Heim verloren hatte. Bürgermeister Günther Voskamp nahm die Spende entgegen von Kira Buchmüller, Solvej und Freya Wensky (von links). Foto: Sigrid Schüler

Gehrde. Mit einer pfiffigen Aktion sammelten drei Kinder aus Gehrde Geld für eine Familie in Widuchowa, die in Not geriet.