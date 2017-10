„Wichtiges Signal an DB“ Resolution zu tödlichem Riester Bahnübergang

Rieste/Bersenbrück. Der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück hat einstimmig die Deutsche Bahn aufgefordert, die Sicherung des Bahnübergangs an der Johanniterstraße in Rieste zu beschleunigen.

Innerhalb von vier Jahren sind vier Menschen bei Zusammenstößen zwischen Pkw und Zügen auf dem offenen Bahnübergang ums Leben gekommen. Zuletzt starb im August ein 76-Jähriger, dessen Pkw von der Bahn erfasst wurde.

Nach diesem Unfall wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn plant, den Übergang erst 2020 oder 2021 mit Halbschranken und Lichtsignale zu sichern. Daraufhin wurde die Gruppe CDU/FDP aktiv und beantragte, die Samtgemeinde möge die Deutsche Bahn auffordern, die Planungen zu beschleunigen und den gefährdeten Bahnübergang in Rieste so schnell wie möglich zu sichern. Sämtliche Ratsfraktionen schlossen sich dieser Resolution an.

Die Riester Samtgemeinderatsmitglieder Sebastian Hüdepohl (CDU) und Markus Revermann (Wählergemeinschaft) bezeichneten die Resolution als ein „wichtiges und klares Signal“ an die Bahn. Der Riester Gemeinderat sei sich mittlerweile einig, was mit den neun noch unbeschrankten Bahnübergängen im Ort passieren solle. Die Gemeinde sei bereit, ihren Anteil an den Kosten eines beschrankten Bahnübergangs an der Johanniterstraße zu übernehmen.

Unklar sei aber noch, ob und wie das Verfahren beschleunigt werden könne. Bahn-Mitarbeiter Reinhold Waldhaus (SPD) zeigte sich skeptisch.