Zusammenstoß auf der B 214 Bersenbrück: Baby übersteht Unfall mit drei Autos

Drei Autos waren in einen Zusammenstoß auf der B 214 in Bersenbrück-Hastrup verwickelt. Foto: Günther Welp

Bersenbrück. Nur noch Schrottwert haben drei Autos, die in Bersenbrück am Donnerstag in einen Verkehrsunfall verwickelt worden waren. Die Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Laut Polizei befuhr eine 29-Jährige mit einem Polo kurz nach 14 Uhr die B 214 (Gehrder Straße) stadtauswärts in Bersenbrück-Hastrup. Die Frau hatte ein sechs Monate altes Baby an Bord und wollte nach links auf ein Wohngrundstück abbiegen und hielt an, um einen Renault durchzulassen. Hinter dem Polo war ein 26-Jähriger mit einem Audi unterwegs, der das Haltemanöver offensichtlich übersah und mit voller Wucht auffuhr. Der Aufprall schleuderte den Polo in den Gegenverkehr vor den Renault geschleudert, mit dem er ebenfalls zusammenstieß. Die Frau und das Kind überstanden den Aufprall bemerkenswert gut. Die Frau klagte laut Polizei über eine Rippenprellung, das Baby wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurden der Fahrer des Audi und eine 58 Jahre alte Frau mit einem 78 Jahre alten Mann, die mit dem Renault unterwegs waren. Die Feuerwehr Bersenbrück und weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. Für die Rettung und für die Bergung der Fahrzeuge blieb die Bundesstraße eine Zeit lang auf beiden Spuren gesperrt.