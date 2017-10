Neue HOL-Geschäftsführerin Bersenbrück: Traumjob für Sandra Kühle

Bersenbrück. Sandra Kühle hat die Leitung der Geschäftsstelle des Hauptverbandes des Osnabrücker Landvolks in Bersenbrück übernommen. Ihre neue Aufgabe sieht sie als einen „Traumjob“ an.

Frau Kühle, sie sind Juristin. Wo liegt Ihr Bezug zur Landwirtschaft?

Ich habe eigentlich immer schon mit Landwirtschaft und mit Landwirten zu tun gehabt. Privat zählten bereits im Studium bis heute Agrarstudenten aus Haste zu meinen engen Freunden, aber auch dienstlich war ich immer im landwirtschaftlichen Bereich vernetzt. Im Grunde habe ich nie etwas anderes gemacht. Ich habe direkt nach meinem Referendariat beim Kreislandvolk Mittelweser in Syke in der Position „Juristische Assistenz der Geschäftsführung“ gearbeitet, bis ich im Jahr 2012 zum HOL in Osnabrück wechselte. Mein Mann stammt übrigens aus dem Osnabrücker Nordkreis, wo wir gemeinsam mehrere Jahre gewohnt haben. Ich denke, ich kenne die Menschen hier vor Ort recht gut und habe einen guten Überblick über die Sorgen und die Fragen, die sie haben.

Worin genau besteht Ihre Arbeit?

Wenn Landwirte von öffentlich-rechtlichen Planungen betroffenen sind, zum Beispiel von der Ausweisung von Schutzgebieten, Straßenbaumaßnahmen oder der viel diskutierten Stromtrasse, dann müssen wir klären, ob und in welchem Ausmaß sie von diesen Planungen beeinträchtigt werden und diese Eingriffe hingenommen werden können, inwieweit Entschädigungen notwendig sind und mit welchen Kompromissen man gut leben kann. Dazu kommt die Individualberatung zu juristischen Fragestellungen, besonders zu dem landwirtschaftlichen Erb- und Höferecht.

Wird es schwer sein, die Nachfolge von Herrn Willms anzutreten?

Ich glaube schon, dass ich mich hier erst einmal werde beweisen müssen. Die Fußstapfen von Herrn Willms sind durchaus groß. Er hat eine gute Art, die Menschen zu vertreten, und er ist hier sehr geschätzt. Ich habe aber bereits mehrfach mit Herrn Willms zusammengearbeitet, auch hier in Bersenbrück. Deshalb kenne ich auch die neuen Kollegen bereits gut. Die haben mich sehr gut aufgenommen. Und ich muss ehrlich sagen: Für mich ist das ein Traumjob. Ich freue mich auf die Arbeit.

Welches Thema steht als erstes für Sie als neue Geschäftsstellenleiterin an?

Ganz wichtig und mit an erster Stelle steht jetzt das Thema Unterschutzstellung von FFH-Gebieten. Aktuell müssen europäische FFH-Schutzgebiete mit einer Verordnung nach nationalem Recht gesichert werden. Diese Unterschutzstellung von Flora-Fauna-Habitat-Gebieten nimmt der Landkreis aufgrund einer EU-Verordnung vor. Auf Verbandsebene haben wir Arbeitskreise gegründet, und zwar unter anderem für das FFH-Gebiet „Artländer Bäche“. Es ist ein sehr großes Gebiet, sehr viele Landwirte sind betroffen. Im Arbeitskreis sitzen alle Akteure und Fachleute an einem Tisch: Der Landkreis, der HOL mit den betroffenen Landwirten, die Landwirtschaftskammer und auch der Unterhaltungsverband. Gemeinsam bearbeiten wir den Verordnungsentwurf, und das Gute ist, dass die Landwirte hier ihre Erfahrungen einbringen können. Meine Aufgabe sehe ich dabei darin, in dem Arbeitskreis dafür zu sorgen, dass die Verordnung am Ende so wenig wie möglich und eben nur so viel, wie grade notwendig, in die Rechte und Interessen meiner Landwirte eingreift.

Das klingt nach „trockenem Stoff“.

Das mag so klingen, ist es aber nicht. Ich habe ja nicht nur mit den Gesetzestexten und Verordnungen zu tun, sondern ganz viel mit den Menschen, für die diese Texte relevant sind. Und mit diesem menschlichen Aspekt wird meine Arbeit dann plötzlich sehr lebendig.

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit in Bersenbrück?

Ich wünsche mir, dass unsere Verbandsmitglieder immer, wenn sie Fragen oder Anregungen haben, zu uns kommen. Hier gibt es keine langen Dienstwege. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Das können wir nur, wenn wir deren Interessen kennen. Je mehr wir miteinander sprechen, um so besser ist es.