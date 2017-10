Breite medizinische Erfahrung Shafiqurrahman Sadiq neuer Chefarzt am Ankumer Marienhospital

Ankum. Dr. Shafiqurrahman Sadiq ist als neuer Chefarzt der Inneren Medizin am Marienhospital Ankum-Bersenbrück (MHA) der Niels-Stensen-Kliniken eingeführt worden. Bei einer Begrüßungsfeier wünschten ihm die neuen Kollegen viel Erfolg für seine Aufgabe. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, so Verwaltungsdirektor Christian Nacke.

MHA-Geschäftsführer Bernd Runde betonte, mit Shafiqurrahman Sadiq einen sehr erfahrenen Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie für das Krankenhaus gewonnen zu haben. Seine breite medizinische Erfahrung in der Inneren Medizin einschließlich der Rettungsmedizin sei für das MHA sehr wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung der Niels-Stensen-Kliniken.

Der neue Chefarzt wird auch die Gastroenterologie weiter ausbauen, wie Nacke weiter erläuterte. Zudem werde er Untersuchungen von Gallengängen, Gallenblase und den Gängen der Bauchspeicheldrüse mithilfe von Röntgenkontrastmittel und einem speziellen Endoskop durchführen. Die Patienten profitierten von dem umfassenden Leistungsangebot der Inneren Medizin.

Shafiqurrahman Sadiq war zuletzt als Oberarzt am katholischen Krankenhaus St. Antonius-Hospital in Gronau tätig sowie zuvor in dieser Funktion unter anderem an Krankenhäusern in Bielefeld und Nordhorn. Der 62-jährige Familienvater arbeitet seit 35 Jahren in Deutschland.