Breitbandversorgung In Eggermühlen-Besten ist DSL-Lücke bald Geschichte

Kettenkamp/Eggermühlen. In den geschlossenen Siedlungslagen sind die meisten Dörfer recht gut mit Breitbandinternet versorgt. Auch bei den Haushalten im Außenbereich tut sich etwas dank der Breitbandoffensive von Kreis und Kommunen. Doch der Teufel steckt im Detail, zeigt eine Bestandsaufnahme in Eggermühlen.

Wie in der Frage des Supermarktes profitiert Kettenkamp auch hier von seiner kompakten Bebauung. Die meisten seiner Bewohner leben im Ort, weit weniger als anderswo sind im Außenbereich zu Hause. Nur 23 Haushalte im Außenbereich seien unterversorgt, so Reinhard Wilke. Mit der V-DSL-Technik kämen in den anderen „im Durchschnitt bis zu 40 MBit pro Sekunde an“, sagt der Bürgermeister.

Große Hoffnungen hatte Kettenkamp in die LTE-Funkdatentechnik und den neuen Funkturm gesetzt, den die Telekom im Gewerbegebiet bauen ließ. Im Mai sollte der auf Sendung gehen. Doch wegen technischer Probleme ist die Telekom immer noch auf ihre alten Sendeanlagen angewiesen, teilt der Konzern mit. Als Starttermin für den Turm ist nun Dezember angepeilt.

Eggermühlen hatte der Telekom schon seine Kabelverzweiger für DSL-Anschlüsse abgerungen, bevor Bund und Länder begannen, den Leitungsbau mit Steuergeldern zu fördern. Der Ort sei sogar schon weitgehend auf Internettelefonie umgestellt, berichtete Brügermeister Markus Frerker kürzlich in einer Gemeinderatssitzung, die sich nur um das Thema Breitband drehte. Wenn die Umstellung auf IP-Protokoll abgeschlossen sei, voraussichtlich Anfang 2018, seien Datenraten bis 100 MBit drin.

Leerrohr im Radweg

Eggermühlen beteiligt sich mit 48000 Euro am 39-Millionen-Paket von Kreis, Gemeinden und Bund für bessere Internetversorgung im Osnabrücker Land. Es bekommt dafür nun in der zweiten Welle der Offensive einen Kabelverzweiger in Besten, der weiße Flächen im Südosten des Ortes in Besten und Sussum beseitigt. Dies berichtet der Erste Kreisrat Stefan Muhle in der Ratssitzung, die ausnahmsweise in der Schulmensa stattfand. 30 bis 50 MBit kämen dann dort in den meisten Haushalten an. Problem bleibe die abgelegene Bestener Sackgasse, die später von einem Verteilerpunkt beim Betonwerk in Ankum-Aslage mitversorgt werden solle.

Das Problem ist symptomatisch für Eggermühlen. Seine Außenbereiche werden nicht von einem zentralen Punkt im Innenort versorgt, sondern von den Schaltzentralen in Nachbarorten. Und weil bei Kupferleitungen das DSL-Signal mit der Entfernung stark abnimmt, gibt es unterversorgte Bereiche. Das Ostende der Gemeinde ist weit entfernt vom Knotenpunkt beim Quitt-Stadion in Ankum, Döthen weit vom Knotenpunkt auf der Bippener Seite, Bockraden vom Kabelverzweiger in Hekese.

Immerhin: Für Döthen liegt schon das Leerrohr für eine Leitung im Bürgerradweg bereit, auch für Bockraden gibt es Pläne für die nächste Tranche des kreisweiten Bauprogramms. Danach soll es weitergehen mit Einzellösungen für Häuser, die in der Nähe einer Fernleitung liegen, aber zu weit vom nächsten Kabelverzweiger.