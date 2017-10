Blick hinter die Kulissen Tag der offenen Tür beim Jugendzeltplatz Ankum-Aslage

to Ankum. Den Tag der offenen Tür auf dem Jugendzeltplatz in Ankum-Aslage nutzten viele interessierte Besucher, um einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Einrichtung zu werfen.

„Ich bin heute das erste Mal hier“ oder „Wann hat man schon die Gelegenheit, einen Zeltplatz zu besichtigen?“ waren oft gehörte Aussprüche vieler Interessierter, die sich beim Tag der offenen Tür auf dem Jugendzeltplatz in Ankum-Aslage umsahen. Viele Gäste zeigten sich erstaunt und vor allem beeindruckt von der im Eigentum der Gemeinde Ankum stehenden Einrichtung.

Rund fünf Hektar großes Gelände

Den Tag der Ehrenamtlichen nutzte die Gemeinde Ankum, um ihren rund fünf Hektar großen Zeltplatz im waldreichen Ortsteil Aslage der Öffentlichkeit vorzustellen. „Vielen Leuten ist gar nicht so recht bewusst, was wir hier alles bieten können und wie der Platz ausgestattet ist“, war von den beiden Platzwarten Christoph Kuhlmann und Matthias Freytag zu erfahren. Insider allerdings wissen längst, was das Ende der 1970er-Jahre angelegte Areal zu bieten hat – und deshalb bei zig Zeltlagergruppen und Kirchengemeinden aus Nord- und Westdeutschland auf der Beliebtheitsskala ganz oben steht. Mehr als 300 Personen können sich auf dem Zeltplatz gleichzeitig aufhalten, ohne sich in die Quere zu kommen. Die WC- und Duschanlagen wurden erst vor kurzer Zeit modernisiert, vor einigen Jahren entstand eine große Aktionshalle, die sich in kurzer Zeit zur Attraktion etablierte.

„Wichtiger Mosaikstein im Touristikangebot“

„Der Jugendzeltplatz ist in unserem Touristikangebot ein wichtiger Mosaikstein“, erklärte Bürgermeister Detert Brummer-Bange beim Tag der offenen Tür den Besuchern. „Der Platz ist so gefragt, dass er fast durchgängig von Mai bis in den Herbst komplett ausgebucht ist, oftmals schon ein ganzes Jahr im Voraus“, freute sich der Ratsvorsitzende. Aus diesem Grund hat die Gemeinde ihr touristisches Juwel immer im Blick, um es für Nutzer attraktiv zu halten. Die Besucher erkundeten unter fachlicher Führung den Zeltplatz, Axel Klose stellte seinen „Zirkus der Kulturen“ und die Biologische Station Haseniederung sich mit Aktivitäten vor, die Jugendpflege der Samtgemeinde war ebenfalls mit vielen Spielangeboten für die kleinen Gäste vor Ort.

Bald neue Angebote von der Jugendpflege?

Mit Jugendpfleger Maik Bienk und seinem Team ist die Gemeinde derzeit im Gespräch, um weitere Attraktionen auf dem Zeltplatz in Aslage auszuloten. Die bisherigen Ideen und Entwürfe wurden unter dem Arbeitstitel „Abenteuerwald“ beim Tag der offenen Tür vorgestellt, die mit Vorschlägen wie „Monkeyclimbing“, „Himmelsleiter“ und „Tricky Boards“ viele Elemente aus dem Bereich Seilklettergarten beinhalten. Ausgelotet wird zudem, ob Teile des Abenteuerwaldes auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.Bislang handelt es sich aber bei allen vorgestellten Ideen durchweg um Planungen – was und wie es tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, muss noch in den zuständigen Ratsgremien besprochen und festgelegt werden.