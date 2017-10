Landtagswahl 2017: Wahlkreis 73 Grünen-Kandidat Ralf Gramann, ein Realo aus Ankum

Ankum. Sich wie ein Gärtner um die Dinge zu kümmern, vielleicht ist das die Philosophie des Ralf Gramann. Der Ankumer tritt als Kandidat für die Grünen im Wahlkreis 73 bei der Landtagswahl an.

Die Ankumer kennen ihn, als Gärtnermeister der katholischen Kirchengemeinde und als Mitglied des Samtgemeinderates Bersenbrück und des Ankumer Gemeinderates. Man kann mit ihm nicht im Café sitzen, ohne dass er angesprochen wird, auf kaputte Straßenlaternen etwa. Irgendetwas ist immer zu regeln, Ralf Gramann weiß eine Lösung.

Er kommt aus Ankum-Holsten, besuchte die Realschule im Ort, machte hier seine Lehre bei Alfons Kröger, einem Gärtner, bekannt dafür, dass er seine Arbeit mit Anspruch und Ehrgeiz macht. 20 Monate Zivildienst verbringt er bei der Caritas Bersenbrück in der Alten- und Familienpflege.

Da war er drauf und dran, den Beruf zu wechseln. „Doch am Ende schlug das Gärtnerherz höher“, lacht Ralf Gramann. Fachabitur in Osnabrück, Meisterprüfung an einer Fachschule in Bad Zwischenahn, verschiedene berufliche Stationen.

1994 kehrt er als Endzwanziger nach Ankum zurück. Er baut das elterliche Haus um für seine Frau und seine zwei Söhne. 1996 zieht er in den Gemeinderat ein, leistet Aufbauarbeit für die Grünen. Heute wird dort der Rat des Allroundhandwerkers über alle Fraktionsgrenzen hinweg geschätzt. Man vertraut ihm Aufgaben an, bei denen Praxis und Organisationstalent verlangt sind, etwa wenn es darum geht, den eingeschlafenen Weihnachtsmarkt als Nikolausmarkt neu zu beleben.

Grüne Kernthemen

Etwas von seinem Pragmatismus will er nach Hannover mitnehmen. „Es können nicht nur Lehrer und Akademiker im Landtag sitzen“, findet Ralf Gramann.

Seine Bodenhaftung und grüne Kernthemen wie Umwelt und Integration schließen sich aber nicht aus, im Gegenteil. Eines seiner wichtigsten Anliegen ist es, „das Wasser zu schützen“, wie er sagt, mit einer Landwirtschaft, die mit dem Boden so pfleglich umgeht, wie man es in den Trinkwassergewinnungsgebieten im Osnabrücker Nordland erleben kann.

Mobilität ist für einen, der vom Land kommt, immer ein Thema. Gramann beschränkt dieses Thema aber nicht auf Elektromobilität, er möchte einen Energiemix mit Erdgas und Wasserstoff.

In Zeiten von Rechtsruck und Radikalisierung wird Integration immer wichtiger. In Ankum und rundum haben sich seit den Neunzigerjahren Russlanddeutsche angesiedelt. Sie in die Mitte der Gesellschaft zu holen ist nur halb gelungen, da gibt es wohl noch Nachholbedarf.

Das Ankumer Krankenhaus ist wichtig für die Region, deshalb hat er eigens mit Filiz Polat zusammen, die er für die Grünen in Hannover ablösen soll, ein Gespräch geführt mit der Leitung.

Raubbau an der Erde kann und will der grüne Realo aus Ankum nicht akzeptieren. „Wir sollten unsere Welt enkeltauglich hinterlassen“, findet er.